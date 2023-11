iPhone 16 Pro, sul web le immagini delle batterie riprogettate

Gli ultimi mesi sono stati emblematici per Apple, che ha avuto i primi riscontri da parte del pubblico in merito ai suoi iPhone 15. La nuova linea di smartphone made in Cupertino ha scatenato grande entusiasmo ma anche qualche polemica di troppo legata ad alcune situazioni in particolare.

Sono stati moltissimi gli utenti che hanno lamentato dei problemi di surriscaldamento del dispositivo, soprattutto in merito ai modelli Pro. Tutto è stato risolto poi in un secondo momento con un aggiornamento software, ma gli utenti non sono rimasti di certo contenti.

A tal proposito, Apple starebbe prendendo le giuste contromisure per la prossima linea 16 del 2024. Tutto il comparto relativo all’energia all’interno dei prossimi smartphone, verrà ottimizzato alla grande, puntando anche su nuovi componenti. Durante le ultime ore è spuntato sul web infatti un presunto prototipo di batteria che dovrebbe essere destinato ai nuovi iPhone 16 Pro.

iPhone 16 Pro con una nuova batteria, sul web le immagini

Battery of early stage iPhone 16 Pro Proto

Features glossy metal shell, 3355mAh Capacity(13.02Wh), LCV 4.48V(Limited Charge Voltage)

Current stage prototype has changed some design: from glossy surface to frosted metal shell, and with a redesigned connector#Apple #appleinternal pic.twitter.com/QvguZ7CrtL — Kosutami (@KosutamiSan) November 20, 2023

Durante le ultime ore su Internet sono spuntate delle immagini davvero inaspettate che riguarderebbero una modifica essenziale per i prossimi iPhone. Apple sta pensando infatti ad un aumento della capacità ed è per tale motivo che anche le batterie dovranno essere modificate fisicamente.

Le immagini sono spuntate improvvisamente sul web, mostrando un guscio in metallo lucido. In termini di capienza, queste batterie dovrebbero avere una capacità di 3355 mAh, un aumento pari al 2,5% percento rispetto a quanto visto all’interno del 15 Pro. Quest’ultimo infatti ha una batteria da 3274 mAh.

Ciò che è possibile vedere attraverso le immagini, è il cambiamento del guscio protettivo e di un connettore totalmente ridisegnato. Il guadagno in termini di durata della batteria per i nuovi iPhone 16 Pro dovrebbe essere pari al 2,3% in più, non troppo ma comunque un buon cambiamento. Per migliorare l’efficienza in termini di surriscaldamento, cambierà il guscio esterno ma anche il sistema di raffreddamento. Apple utilizzerà infatti il grafene.