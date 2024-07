iPhone 16: online le immagini che ne confermano il design posteriore

Più volte in questo periodo abbiamo sentito parlare di grandi novità estetiche per la gamma iPhone 16, soprattutto per quanto riguarda i modelli base. Stando a quanto riportato, già dallo scorso maggio 2023 è spuntata fuori per la prima volta qualche voce su un grande cambiamento in arrivo per le fotocamere posteriori.

Le voci, diventate sempre più insistenti, dicono che per la prima volta da quando è stata lanciata la linea iPhone 12 nel 2020, l’iPhone 16 e l’iPhone 16 Plus del 2024 avranno le due fotocamere posteriori posizionate verticalmente anziché in diagonale. Stando a quanto si dice, Apple sta apportando tale modifica per garantire anche ai modelli base la possibilità di registrare immagini e video 3D, le celebri immagini spaziali e video spaziali utili per il visore Vision Pro.

Nuove indiscrezioni mostrano il possibile design dell’iPhone 16

Le nuove fotocamere di iPhone 16 e iPhone 16 Plus confermano una cosa: tutti e quattro i modelli di iPhone 16 saranno in grado di girare immagini e video spaziali per Vision Pro insieme a iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Grazie alle unità dummy (quelle finte) di iPhone 16 spuntate sul web, tale cambiamento sembra essere stato ulteriormente confermato. L’autore del post è molto attendibile in genere. Le colorazioni viste nell’immagine trapelata sul web sono le seguenti:

Blu

Giallo

Rosa

Verde

Nero

L’iPhone 16 avrà un display OLED da 6,1 pollici mentre il modello 16 Plus dovrebbe avere uno schermo OLED da 6,7 ​​pollici. Entrambi i modelli saranno alimentati dal processore A18 con 8 GB di RAM. Tale aspetto tecnico è importante poiché 8 GB di RAM sono la quantità minima richiesta per un iPhone per supportare Apple Intelligence. Si pronunciano dunque diverse novità in arrivo, anche se ci sono già forti critiche per quanto riguarda il design dei modelli Pro. Questi, secondo le indiscrezioni, non dovrebbero cambiare più di tanto rispetto ai top attuali. Apple introdurrà un tasto utile per lo scatto delle fotografie e forse nient’altro di nuovo.