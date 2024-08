iPhone 16, previsto un aumento di batteria per uno dei modelli

Tra circa un mese e mezzo, Apple dovrebbe presentare la sua nuova famiglia di iPhone 16. Finora le indiscrezioni trapelate sul web hanno portato svariate notizie in merito all’estetica e alle specifiche tecniche che caratterizzeranno i nuovi melafonini.

Tra gli aspetti più interessanti ci sono stati i rumor legati alle batterie anche se fino ad oggi non era pervenuto nulla di eccezionale in merito. Durante le ultime ore però uno degli informatori più famosi del web avrebbe suggerito che Apple sarebbe pronta a sorprendere con un sensibile aumento della durata della batteria per un modello in particolare della gamma: l’iPhone 16 Pro.

Di certo anche gli altri modelli riusciranno a trarre un netto vantaggio in termini di aumento di batteria, ma sembra che il 16 Pro sarà quello ad ottenere un aggiornamento migliore sotto quel punto di vista.

iPhone 16: il modello Pro vedrà la sua batteria aumentare nettamente rispetto al solito

L’attuale iPhone 15 Pro da 6,1 pollici che ha fatto vedere tantissimi esemplari, è dotato di una batteria da 3.274 mAh. Le indiscrezioni riferiscono che il suo upgrade diretto, ovvero l’iPhone 16 Pro, da 6,3 pollici monterà una batteria da 3.577 mAh, dunque del 9% più grande.

Anche gli altri modelli saranno interessati da un lieve aumento. Il nuovo iPhone 16 Pro Max dovrebbe avere una batteria da 4.676 mAh, un aumento di quasi il 6% rispetto all’attuale versione 15 Pro Max. Inoltre, si dice che sia il 16 Pro che il 16 Pro Max utilizzeranno una nuova tecnologia a maggiore densità energetica che comporterà una durata maggiore.

Inoltre, secondo i rumor, si dice che i nuovi iPhone 16 Pro e Pro Max avranno una ricarica cablata e wireless più veloce. Potrebbero supportare infatti velocità di ricarica con cavo fino a 40 W e velocità wireless fino a 20 W. Si tratterebbe di un notevole aumento rispetto agli attuali 25W con cavo e 15W della ricarica wireless.