iPhone 16 Pro, con le nuove fotocamere addio al problema dei lens flare

È chiaro a tutti che entro la fine del 2024, più precisamente nel mese di settembre, Apple rivelerà al mondo intero la sua nuova serie iPhone 16. Molte sono state le voci ultimamente che hanno provato ad anticipare alcuni aspetti dei melafonini in arrivo e a quanto pare ne continua o a circolare tantissime online. L’ultima notizia ruota in queste ultime ore intorno ai dettagli della fotocamera appartenente al modello 16 Pro.

Come riportato dalla fonte in questione, il nuovo rivestimento che andrà a schermare i sensori dei nuovi iPhone 16 Pro, potrebbe ridurre il riflesso dell’obiettivo e c’è da dire “finalmente!”. I cosiddetti “lens flare” potrebbero dunque scomparire o quanto meno essere ridotti da questa nuova trovata made in Cupertino.

Apple migliorerà le fotocamere dei suoi iPhone 16 Pro eliminando i lens flare

Si ipotizza, secondo i rumor che circolano in queste ore, che Apple possa migliorare le fotocamere dei suoi prossimi iPhone 16 Pro e Pro Max. Il tutto avverrebbe con un nuovo materiale anti-riflesso pronto a rivestire gli obiettivi.

Il rapporto pubblicato sul web durante la giornata di ieri suggerisce che Apple potrebbe affidarsi ad una tecnologia chiamata Atomic Layer Deposition (ALD). L’ALD è un ottima soluzione: consente di posare un materiale incredibilmente sottile sulla superficie – delle fotocamere dei nuovi iPhone in questo caso – un atomo alla volta. Usando l’ALD dunque, Apple riesce a rivestire le sue fotocamere in 3D.

L’aggiunta di quello che è essenzialmente un filtro dovrebbe così aiutare a ridurre il flaring, fenomeno che purtroppo interessa tutti gli smartphone. In realtà tutto porta a pensare che questa novità andrà a risolvere il problema non solo per il nuovo iPhone 16 Pro ma anche per il Pro Max.

Niente più riflessi delle lenti dunque: le foto saranno ancora più nitide e precise, e a quanto pare le aziende concorrenti fronteggeranno un nuovo camera-phone da battere.