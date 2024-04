iPhone 16, sul web le FOTO dei prototipi che confermano il design

Il lancio dei nuovi iPhone 16 è ancora lontano. Fino a settembre ne dovrà passare di acqua sotto i ponti ma a quanto pare continuano ad arrivare voci su voci in merito alle sue caratteristiche e novità. Sempre meno aspetti vengono lasciati all’immaginazione, soprattutto dopo le ultime indiscrezioni che si sono fatte largo sul web nelle ultime ore.

Finalmente ci sono informazioni molto interessanti per quanto concerne il design dell’intera gamma prevista da Apple per il prossimo mese di settembre. La fuga di notizie arriva proveniente da una fonte molto affidabile e vicina al brand: sono finiti sul web tutti e quattro i modelli mockup della gamma iPhone 16.

A rafforzare la veridicità dei rumor in questione ci pensano le indiscrezioni dei giorni scorsi, quando su internet sono state caricate le foto di quelle che potrebbero essere le cover dei prossimi melafonini.

iPhone 16, ecco come potrebbe essere l’intera gamma dal modello base ai Pro

Ci sono alcune informazioni che risultano certamente rilevanti dalle immagini che ritraggono i dummy dei nuovi iPhone 16. A rubare l’attenzione sono doversi aspetti. Tra questi la configurazione dei pulsanti, i bordi, il design e il posizionamento delle fotocamere, oltre alle dimensioni complessive dei modelli.

Dando uno sguardo neanche troppo accurato alle immagini, è facile carpire che tutti e quattro i modelli potrebbero essere dotati del tasto azione. Solo i 15 Pro e Pro Max attualmente ne sono in possesso ma a quanto pare Apple sta pensando all’introduzione anche a bordo dei modelli base.

Sull’altro lato, oltre al pulsante di accensione e spegnimento, eccone uno nella parte bassa che dovrebbe essere quello dedicato alla fotocamera. Restando in ambito fotografico, c’è un’ulteriore conferma sul posizionamento dei sensori del modello 16 e del 16 Plus. Verranno installati in verticale, un po’ ispirate al modello X.

Infine è facile capire che il 16 Pro e il 16 Pro Max saranno leggermente più grandi rispettivamente del 16 e del 16 Plus.