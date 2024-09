iPhone 16 Pro: il taglio di memoria minimo passerà a 256 GB

Esattamente lo scorso anno in occasione della presentazione dei suoi nuovi dispositivi, Apple ha aumentato lo spazio di archiviazione di base dell’iPhone 15 Pro Max portandolo a 256 GB. La stessa sorte non è toccata però al fratello minore, l’iPhone 15 Pro che invece è rimasto con un taglio base da 128 GB. Tutto questo però sembra destinato a restare solo un ricordo in quanto le volontà del colosso di Cupertino per quest’anno sono pronte a cambiare. Stando a quanto riportato infatti, potrebbe cambiare con la prossima serie iPhone 16 in arrivo oggi alle 19:00: entrambi i modelli Pro e Pro Max saranno infatti dotati di un minimo di 256 GB di spazio di archiviazione.

A svelare la presunta volontà di Apple è stato TrendForce, che segnala che lo spazio di archiviazione dell’iPhone 16 Pro cambierà in positivo ma non in tutto e per tutto.

iPhone 16 Pro partirà da 256 GB di memoria interna ma c’è un problema

Tutti ricorderanno certamente la presentazione dell’anno scorso, quando Apple ha aumentato la memoria di base dei 15 Pro Max a 256 GB. In quel caso il prezzo è rimasto praticamente invariato, mentre quest’anno non sarà così. L’iPhone 16 Pro, pronto a passare a 256 GB di memoria interna come taglio minimo, avrà probabilmente un prezzo più alto rispetto alla variante base dell’anno scorso.

Tutto dovrebbe essere una diretta conseguenza dell’introduzione del nuovo obiettivo con zoom tetraprismatico 5x che era un’esclusiva dell’iPhone 15 Pro Max. In breve, Apple cercherà di indorare la pillola agli utenti aumentando lo spazio di memoria raddoppiandolo.

Tutto in realtà era prevedibile: siccome anche il modello Pro si appresta ad ottenere la stessa fotocamera che avrà il Pro Max, era necessario un aumento della memoria minima. Foto e video cominceranno a pesare ancora di più e avere un dispositivo con 128 GB di spazio di archiviazione non sarebbe di certo un vantaggio per gli utenti.