iPhone 16 Pro, indiscrezioni: taglio da 2 TB, batteria nuova e molto altro

Tanti potrebbero ritenere prematuro parlare dei nuovi iPhone di Apple al giorno d’oggi in quanto mancano ancora dei mesi alla presentazione ufficiale. Molte altre persone nel frattempo potrebbero invece sentirsi già esausti dopo aver ascoltato tantissime indiscrezioni negli ultimi tempi.

Sono ormai settimane che si parla insistentemente dei nuovi modelli, soprattutto dell’iPhone 16 Pro e del 16 Pro Max. Cosa saranno in grado di fare? In che modo si differenzieranno dai loro predecessori? Qualcuno parla dei display, altri parlano delle batterie e qualcun altro ancora di nuovi tasti e fotocamere. Qualcosa comincia a venire a galla, ovviamente con la dovuta cautela.

iPhone 16 Pro e Pro Max saranno ancora più top di gamma

Tra un’anticipazione e l’altra, Apple sta realmente lavorando alla nuova gamma iPhone 16, pensando a cosa fare per migliorarla rispetto allo scorso anno.

Il primo aspetto che potrebbe cambiare è il display: a Cupertino stanno pensando ad un iPhone 16 Pro con un pannello da 6,3 pollici e ad un iPhone 16 Pro Max da 6,9 pollici. Ovviamente non c’è nulla di certo in merito a questi dati, ma dando ascolto alle indiscrezioni potrebbero rivelarsi realtà.

Dopo aver confermato che i nuovi melafonini Pro potrebbero avere degli schermi più grandi, si parla del taglio di memoria. Le indiscrezioni sul nuovo iPhone 16 Pro dipingono un quadro da definire esaltante per i fan: si parla di ben 2 TB di spazio di archiviazione. Qualcuno avrebbe infatti palesato la necessità di avere memoria in più viste le dimensioni stratosferiche di immagini (soprattutto quelle in RAW) e dei video.

Un altro discorso fondamentale riguarda l’aumento delle prestazioni delle batterie. La stessa fonte ha riferito a più riprese che i nuovi iPhone potrebbero arrivare ben oltre le 30 ore di autonomia.

Ovviamente tutto ciò è da prendere con le pinze, tranne una cosa che sembra sicura: l’introduzione di un nuovo tasto “fisico” utile per foto e video.