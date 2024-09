iPhone 16 Pro Max e Galaxy S25 Ultra: chi ha le fotocamere più sottili?

Tra due giorni arrivano tra le mani degli utenti i nuovi iPhone 16, la cui spedizione è infatti prevista per il 20 settembre, questo venerdì. Il focus di oggi è sul modello Pro Max, il quale a detta di alcun informatori del web potrebbe presentare una sporgenza delle fotocamere posteriori significativamente più pronunciata rispetto al prossimo rivale, non ancora presentato, Samsung Galaxy S25 Ultra.

Il confronto al momento è chiaramente basato sulle indiscrezioni, siccome il prodotto del colosso sudcoreano non arriverà prima di gennaio-febbraio 2025. Allo stesso tempo le misure dell’iPhone 16 Pro Max sono già note essendo lo smartphone di Apple ufficiale dallo scorso 9 settembre.

iPhone 16 Pro Max avrà le fotocamere più sporgenti rispetto al Galaxy S25 Ultra?

Stando ai dati ufficiali, il modulo fotocamera dell’iPhone 16 Pro Max ha uno spessore di 4,3 mm, mentre quello del Galaxy S25 Ultra dovrebbe essere più sottile. Nel caso di quest’ultimo infatti u rumor parlano di uno spessore pari a 2,4 mm. Naturalmente ad influire c’è il fatto che l’iPhone ha un area dedicata alle fotocamere che già di per sé sporge, mentre le fotocamere dell’S25 Ultra dovrebbero venir fuori direttamente dal corpo dello smartphone, proprio come con l’S24 Ultra.

Le dimensioni attualmente parlano chiaro: 163,0 x 77,6 x 8,25 mm e 227 grammi per l’iPhone 16 Pro Max e 162,3 x 79 x 8,6 mm e 233 grammi per il Galaxy S24 Ultra. Oltre allo spessore della fotocamera dell’S25 Ultra ci saranno altri miglioramenti nel suo design. Ice Universe ha rivelato che il dispositivo sarà notevolmente più leggero del suo predecessore: i grammi di peso saranno 219, un netto miglioramento rispetto ai 233 del Galaxy S24 Ultra.

Al momento queste sono delle iscrizioni presumibilmente campate in aria, in quanto il top di gamma di Samsung ancora non è ufficiale. Chiaramente più i tempi vanno avanti, più la verità si avvicinano e di sicuro nei prossimi mesi si potrà avere un confronto più limpido tra i due flagship.