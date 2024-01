iPhone 16 Pro, nuovo tasto azione e tasto Cattura: come funzioneranno

Gli ultimi smartphone lanciati da Apple hanno fatto scalpore per alcune novità. Gli iPhone 15 Pro, modelli top della gamma insieme alle varianti Max, hanno sostituito l’interruttore utile per il silenzioso con il nuovo ed inedito pulsante Azione. Con questo bottone, gli utenti possono scegliere una delle numerose funzionalità da impostare per controllare appunto alcune azioni ben precise. È chiaro che ogni funzionalità scelta e controllata dal pulsante Azione può essere modificata in qualsiasi momento.

Nell’elenco delle possibilità c’è l’attivazione immediata della fotocamera, l’accensione o lo spegnimento della torcia, l’avvio o l’interruzione di un memo vocale, la lente di ingrandimento e anche la funzione di traduzione istantanea.

iPhone 16 Pro, Apple pensa ad un nuovo tasto Azione e ad un tasto Cattura

Il pulsante Azione dovrebbe arrivare per tutti e quattro i modelli di iPhone 16 verso la fine di questo 2024. Alcune indiscrezioni che in precedenza avevano parlato proprio del prossimo iPhone 16 Pro suggerivano che il pulsante Azione sarebbe stato intagliato nella scocca laterale, consentendo all’utente attivarlo con la semplice pressione, senza alcuna meccanica.

Ora le voci parlano di una novità: Apple starebbe provvedendo a perfezionare un pulsante dalle dimensioni di quelli utili per il volume, ma solo su iPhone 16 Pro.

L’azienda ha pensato ben quattro configurazioni di pulsanti, tra cui un pulsante del volume unificato con un piccolo pulsante Azione, un pulsante del volume unificato con un pulsante Azione più grande e un pulsante di acquisizione (Cattura) e pulsanti del volume separati con un pulsante di azione grande e un pulsante di acquisizione incorporato nel frame laterale.

Ad essere attualmente in fase di test sarebbe la quarta configurazione, con pulsanti del volume separati, un tasto Azione piccolo come quello visto sui modelli 15 Pro e un pulsante Cattura sul frame laterale. Questo nuovo tasto dovrebbe essere in grado di avviare la registrazione video, e forse anche la semplice fotocamera, con un semplice tocco. Si tratterà di un tasto capacitivo e non meccanico, in grado di rispondere al tocco dell’utente.