In termini di hardware, tra le “rivoluzioni” presentate da Apple nel corso di questo 2023 c’è anche il Tasto Azione. Al momento è una esclusiva di iPhone 15 Pro e 15 Pro Max ma in futuro le cose potrebbero cambiare, un po’ come successo come la Dynamic Island. Debuttata sugli smartphone Pro del 2022, oggi è presente invece su tutta la gamma del 2023.

Il selettore suoneria/silenzioso potrebbe scomparire definitiva su iPhone il prossimo anno. Secondo un report condiviso in queste ore da MacRumors (che avrebbe ottenuto le informazioni da una fonte più che affidabile), il Tasto Azione potrebbe caratterizzare l’intera gamma di iPhone 16. E dunque, nel caso in cui i presunti piani non dovessero cambiare, anche gli smartphone “base” – quindi Standard e Plus – che Apple lancerà nel 2024 saranno sprovvisti di quell’elemento hardware che negli anni è diventato iconico.

Il Tasto Azione è personalizzabile, questo significa che l’utente può scegliere quale azione deve compiere quando viene premuto. Al momento quelle tra cui è possibile scegliere sono:

Modalità silenzioso

Modalità Full Immersion

Fotocamera

Torcia

Memo vocale

Lente

Comando rapido

Accessibilità

In base a quanto indicato nel report, Apple starebbe pensando anche ad un upgrade del Tasto Azione in termini di potenza. «Il pulsante funzionerà in modo simile a quello Home con Touch ID dei vecchi modelli di iPhone o al trackpad con Force Touch dei più recenti MacBook», si legge.

Inoltre, il pulsante sarà presumibilmente in grado di rilevare “variazioni di pressione”. In questo modo, si ipotizza, potrà essere utilizzato per eseguire più azioni in base al tipo di pressione esercitata (singola, doppia, prolungata).

Secondo altre indiscrezioni, il colosso di Cupertino potrebbe anche pensare di cambiare le dimensioni del tasto che ha mandato in pensione (o quasi) l’interruttore suoneria/silenzioso. Nei test pre-produzione, alcuni modelli di iPhone 16 presenterebbero un Tasto Azione più grande di quello attualmente in uso su 15 Pro e 15 Pro Max.