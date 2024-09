iPhone 16 Pro è ufficialmente disponibile all’acquisto da qualche giorno ormai e sembra sia emerso già un fastidioso problema. Infatti, in base alle segnalazioni di alcuni utenti, lo smartphone top di gamma di Apple non riconoscerebbe alcuni tocchi e swipe reputandoli accidentali. Questo ovviamente influisce su vari aspetti dell’interazione, compresa la pressione dei pulsanti sulla tastiera virtuale. Cosa sta succedendo? Apple non è ancora intervenuta, ma c’è una soluzione.

iPhone 16 Pro: gli utenti segnalano problemi con il touch screen

Le lamentele sono in aumento, soprattutto su Reddit, con commenti che testimoniano un certo malcontento. Soprattutto perché non ci aspetterebbe mai dei bug da un dispositivo appena giunto sul mercato e dal costo che, in Italia, ad esempio, supera i 1.200 euro. La buona notizia è che l’anomalia sembrerebbe legata al software e non all’hardware. In particolare, sarebbe coinvolto l’algoritmo di iOS che gestisce il rifiuto di tocchi accidentali, che in questo caso sembrerebbe fin troppo sensibile, dal momento che anche i tocchi intenzionali vengono ignorati.

Si resta ovviamente nel campo delle ipotesi, ma sembra che gli utenti attivino il sistema affinché rifiuti i tocchi intenzionali toccando involontariamente altre parti dello schermo. In base alle segnalazioni, l’anomalia riguarderebbe i bordi dello schermo. Una clip condivisa sul social Mastodon mostra il bug in azione.

Come suggerito da tanti utenti, potrebbe contribuire all’attivazione del bug anche la cornice, che su iPhone 16 Pro (e Pro Max) è ridotta davvero al minimo. Considerato ciò, semplicemente impugnando lo smartphone in modo naturale, l’utente potrebbe inavvertitamente entrare in contatto con il display.

Apple non ha ancora rilasciato un commento in merito e non è chiaro dunque quale sia la vera causa di questo bug che può inficiare l’esperienza d’uso quotidiana. In attesa di aggiornamenti, una soluzione valida potrebbe essere l’uso di una custodia, che crea uno spessore suoi bordi e rende più difficile toccare il display senza volerlo.