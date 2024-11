iPhone 16, problema del riavvio improvviso: svelata la causa

Sono state moltissime le persone che durante queste settimane hanno segnalato una problematica fastidiosa. Stando a quanto riportato infatti il loro nuovo iPhone 16 si sarebbe riavviato più volte da solo, senza dare preavvisi. Tale difetto è stato riscontrato da tantissimi utenti proprio in questi primi mesi di utilizzo, causando anche qualche preoccupazione.

A quanto pare Apple avrebbe scoperto quale sarebbe la possibile causa della problematica, attribuendola ad una nuova funzionalità dedicata alla sicurezza del sistema operativo iOS 18.1.

iPhone 16 e il problema dei riavvii improvvisi: la causa ora è nota a tutti

Stando a quanto emerge in queste ore, gli utenti che hanno riscontrato il problema del riavvio improvviso a bordo dell’oro nuovo iPhone 16, possono avere una risposta. Tutto deriverebbe da una funzione pensata appositamente per proteggere la privacy degli utenti. Sarebbe stata questa novità a causare la defezione in questione. Ma a cosa serve la funzionalità che Apple ha introdotto per la sicurezza? Secondo quanto riportato, impedirebbe a terze parti, come le forze dell’ordine, di accedere ai contenuti di iPhone senza il consenso del proprietario, il tutto bloccando l’accesso in caso di tentativi non autorizzati. Un aumento netto della sicurezza e della privacy a quanto pare, ma allo stesso tempo avrebbe causato anche l’insorgere di diverse instabilità che avrebbero comportato i riavvii.

Apple sistema i suoi iPhone 16 con un aggiornamento in arrivo

Tante persone attendevano una risposta ufficiale da parte di Apple, che a quanto pare avrebbe dichiarato di essere al lavoro sulla possibile soluzione. Questa potrebbe arrivare con un aggiornamento del sistema operativo e sarebbe appunto già in fase di sviluppo. Il colosso di Cupertino almeno per il momento consiglia agli utenti di verificare l’eventuale disponibilità di aggiornamenti software che potrebbero portare delle correzioni. Serve dunque solo attendere siccome il bug è stato identificato. Tutto dovrebbe tornare alla normalità molto presto.