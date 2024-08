iPhone 16, svelata la data di lancio: arriveranno prima rispetto alla linea 15

Dalle specifiche tecniche fino al design, sembra che la prossima gamma iPhone 16 sia ormai ben chiara a tutti. Il mese di agosto è appena cominciato a il pubblico lo sa benissimo: manca un mese circa alla presentazione ufficiale. Settembre è il mese in cui Apple tradizionalmente rilascia i nuovi modelli di iPhone, per cui l’azienda ha con tutta probabilità già deciso una data ufficiale di presentazione. A quanto pare alcune fonti molto accreditate sanno già bene di cosa si tratta.

Secondo quanto riportato in queste ore, la serie iPhone 16 verrà annunciata il 10 settembre. Ciò sembra abbastanza plausibile poiché Apple in genere tiene i suoi eventi di presentazione degli iPhone il martedì. L’anno scorso, ad esempio, l’evento si è tenuto il 12 settembre, che era un martedì.

L’unica eccezione è stata fatta per l’evento di lancio dell’iPhone 14, che si è tenuto di mercoledì. Al momento l’indiscrezione non proviene da alcun tipo di rapporto pubblicato sul web, ma solo da supposizioni in base agli ultimi eventi di presentazione.

iPhone 16: la gamma arriverà probabilmente il 10 settembre

La linea iPhone 16 si sta preannunciando settimana dopo settimana come una delle gamme più attese più entusiasmanti di Apple degli ultimi anni. Questo perché la serie pone l’attenzione su alcune nuove funzionalità AI, che sembrano interessare veramente a tutti ultimamente. Detto questo, non tutte le feature potrebbero essere disponibili al lancio. Si parla infatti della necessità di rilasciare un nuovo aggiornamento in corso d’opera per introdurre Apple Intelligence.

Sul fronte hardware, gli utenti hanno dato ascolto alle indiscrezioni e dunque si aspettano modelli Pro più grandi da 6,3 pollici e 6,9 ​​pollici, modelli standard leggermente riprogettati, un nuovo pulsante di acquisizione per la fotocamera e processori a 3 nm estesi all’intera gamma.

Il pulsante Azione che era esclusivo dei modelli Pro l’anno scorso arriverà su tutta la linea. Ci saranno dunque alcune novità molto interessanti ma senza stravolgere nulla.