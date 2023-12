iPhone 16, un nuovo tasto dedicato ad una feature ben precisa

Non sono ancora passati completamente tre mesi da quando sono stati lanciati i nuovi iPhone 15 che già si guarda al futuro. Molte voci stanno cominciando ad anticipare quella che sarà la nuova gamma iPhone 16.

Stando a quanto riportato, si prevede che la serie 16 dovrebbe arrivare con diversi aggiornamenti riguardanti il design. Il 2024 dovrebbe essere quindi l’inizio di una nuova era per Apple, anche se molti esperti non ci metterebbero la mano sul fuoco. Almeno per il momento però sembra essere così.

iPhone 16 con un nuovo tasto oltre a quello Azione

Dando ascolto all’esperto di Bloomberg, non dovrebbero esseri grandi cambiamenti rispetto alla gamma iPhone 15. Tuttavia, sembra data per sicuro una notizia: i modelli di base dovrebbero implementare un tasto azione, esattamente come i modelli 15 Pro e Pro Max. Oltre a questo ecco la grande novità: le varianti iPhone 16 Pro aggiungeranno un pulsante completamente nuovo. Sì, un altro ancora.

I rumor prevedono che questo misterioso pulsante verrà chiamato “Capture Button” o meglio “pulsante di acquisizione“. Il nome suggerisce che potrebbe trattarsi di un tasto dedicato alla fotocamera, con le ultime notizie che parlano della possibilità di acquisire direttamente video.

Ciò significa anche un’altra cosa: potremmo assistere al lancio di alcune nuove funzionalità video con la serie iPhone 16. Altrimenti non ci sarebbe alcuna spiegazione che possa giustificare la scelta di Apple di dedicare completamente un tasto alla fotocamera e ai video. Al momento un’altra cosa non chiara riguarda la possibilità di utilizzare altre impostazioni per questo nuovo tasto. Almeno per il momento non filtrano indiscrezioni in merito a questa evenienza.

Per quanto riguarda il resto, i prossimi 16 Pro e Pro Max dovrebbero avere display più grandi rispetto agli attuali top di gamma. Queste però non saranno le sole novità, siccome Apple sta lavorando a qualcosa di ancor più sensazionale rispetto a quanto visto a settembre.