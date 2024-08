iPhone 16: un video li mostra in tutte le colorazioni

Mentre in queste ore i riflettori sono certamente puntati sui prossimi top di gamma di Google in arrivo, il lancio degli iPhone 16 di Apple previsto per settembre non è di certo da meno. Manca infatti praticamente un mese all’evento che tutti gli amanti del mondo della tecnologia e degli smartphone in particolare aspettano.

Quali saranno i cambiamenti? Cosa ci sarà di tanto innovativo da portare gli utenti iPhone a sostituire il loro dispositivo con quello nuovo? Queste sono domande a cui le indiscrezioni già stanno dando occasione di rispondere, anche se non si fermano i rumor che arrivano sul web.

Proprio in queste ore infatti sarebbe spuntato sul web, più specificamente su YouTube, un video con delle unità mockup dei nuovi iPhone 16. Il filmato è stato utile per avere un’anteprima completa di cosa bisogna aspettarsi dai prossimi modelli di base di Apple.

Su YouTube spuntano gli iPhone 16 nelle loro nuove colorazioni, ecco il video

Uno dei cambiamenti più sorprendenti stando anche al nuovo video, riguarda le colorazioni, le quali mostrano un netto distacco dalle tonalità tenui viste durante gli ultimi anni. Come si può vedere, le unità dummy (praticamente quelle finte spesso esposte nei negozi) si mostrano in blu, verde acqua e rosa, insieme alle classiche opzioni bianco e nero. In particolare, anche la colorazione nera sembra essere più profonda e satura rispetto ai toni grigiastri dei modelli passati.

Il video rivela anche che tutti i modelli di iPhone 16 potrebbero adottare un retro in vetro opaco, discostandosi così dalla finitura lucida dei precedenti iPhone 15. Questo nuovo design contribuirà con tutta probabilità ad offrire un feedback molto più premium.

Esteticamente, l’iPhone 16 sembra mantenere le stesse dimensioni e gli stessi angoli visti sui modelli precedenti. Tuttavia, il modulo della fotocamera è stato confermato anche da questo video come lo avevano descritto le indiscrezioni precedenti: ci sarà una configurazione in verticale che un po’ ricorda quella vista per la prima volta con l’iPhone X.

Il posizionamento dei pulsanti sembra lo stesso ma ecco un’altra novità: il pulsante Azione che sostituirà il classico interruttore per il silenzioso.