iPhone 16: uno o più motivi per non acquistarli subito

Apple, dopo tanti rumors, finalmente sta per lanciare i suoi nuovi iPhone 16. La presentazione ufficiale avverrà il 9 settembre e questo annuncio dovrebbe essere una sorta di punto cruciale per l’azienda. Sarà infatti questa la prima serie di iPhone nella storia ad adottare per davvero l’uso dell’intelligenza artificiale generativa e a usarla come base per la nuova esperienza utente con iOS 18.

Molti utenti però pensano che Apple potrebbe essersi appoggiata un po’ troppo all’IA come punto principale per la vendita della sua prossima gamma di smartphone. Oltre al pulsante “cattura” tanto chiacchierato, ad una nuova fotocamera ultra-grandangolare da 48 MP e ad una ricarica rapida più potente per i modelli Pro, non ci si aspetta molto altro che possa fungere da aggiornamento significativo utile ad attirare utenti.

Il problema è che, come ha affermato in più occasioni dagli esperti, Apple non sembrerebbe essere ancora pronta con il suo selling-point, ovvero Apple Intelligence. Potrebbe essere pertanto inutile avere al day one un iPhone 16 nel caso in cui la principale funzionalità che si appoggia sull’IA non dovesse essere pronta.

iPhone 16 subito o aspettare? Il dilemma per gli utenti che attendono il 9 settembre

Dati i recenti sviluppi riguardanti le funzionalità IA di Apple, ci sono valide ragioni per considerare un eventuale acquisto posticipato di un iPhone 16.

Il problema più evidente è il ritardo di Apple Intelligence, principale motivo per acquistare gli smartphone. Apple ha confermato che i suoi attesissimi miglioramenti AI non saranno disponibili al lancio iniziale. Alcune di queste funzionalità invece saranno introdotte in un aggiornamento successivo, proprio con la versione iOS 18.1 prevista per ottobre.

In effetti, i possessori di iPhone 16 non riceveranno la suite completa di funzionalità IA tanto pubblicizzata fino alla prima metà del prossimo anno. Ancora più importante, Siri 2.0, molto atteso dopo che la versione tradizionale ha deluso molto le aspettative, potrebbe altrettanto arrivare in ritardo. Qualcuno potrebbe dunque pensare di aspettare tre o quattro mesi prima di effettuare l’acquisto e probabilmente non sarebbe male.