iPhone 16e ha il MagSafe ma non è un vero MagSafe, ecco la spiegazione

Quando Apple ha presentato iPhone 16e, ha chiarito fin da subito che il nuovo modello non avrebbe supportato MagSafe. Eppure, una recente scoperta ha rivelato che la realtà è un po’ più sfumata di quanto dichiarato. MagSafe c’è, ma non abbastanza per essere ufficialmente considerato tale.

Magneti sì, MagSafe no: il mistero di iPhone 16e

A scoprire il dettaglio nascosto è stato David Price di Macworld, che ha notato un comportamento curioso: iPhone 16e riesce ad agganciarsi debolmente ai caricabatterie MagSafe, nonostante Apple abbia affermato che la tecnologia non è presente.

Il motivo? Il telefono ha alcuni magneti all’interno, ma non abbastanza per garantire una connessione solida come quella degli altri iPhone compatibili. In pratica, il telefono si attacca al caricatore… ma con una presa molto debole.

Un MagSafe a metà: funziona, ma non del tutto

Price ha condiviso un video in cui mostra come iPhone 16e riesca a sollevare leggermente il caricatore MagSafe dal tavolo, segno che i magneti sono presenti. Tuttavia, questa connessione è così debole che:

Non funziona attraverso una cover , rendendolo praticamente inutile per chi usa una protezione;

, rendendolo praticamente inutile per chi usa una protezione; Non regge su un supporto magnetico verticale , perché il peso del telefono lo farebbe staccare;

, perché il peso del telefono lo farebbe staccare; Se lo muovi troppo, si sgancia facilmente, quindi non offre la stessa esperienza degli iPhone con MagSafe ufficiale.

In sostanza, MagSafe c’è, ma è come se non ci fosse.

Perché Apple ha fatto questa scelta

Apple ha motivato l’assenza ufficiale di MagSafe su iPhone 16e con un’argomentazione piuttosto discutibile: il target di questo modello non usa MagSafe. Cupertino afferma che iPhone 16e è pensato per utenti che provengono da modelli come iPhone SE o iPhone 11, i quali non avevano mai avuto questa tecnologia. Ma questa spiegazione non convince del tutto.

Forse la vera ragione è la necessità di differenziare iPhone 16e da iPhone 16, impedendo che un modello più economico erodesse troppo il valore del modello principale. Alla fine, un solo obiettivo fotografico e un tasto in meno non sembravano abbastanza per creare una netta distinzione.