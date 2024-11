iPhone 17 Air: nuove info sullo spessore e c'è una connettività particolare

Molto spesso si finisce a parlare più degli smartphone che arriveranno che di quelli che sono stati appena presentati. Un caso lampante è quello dei prossimi iPhone 17, i quali stanno tenendo banco ormai da settimane e settimane sebbene siano stati presentati da poco più di due mesi i nuovi modelli della gamma 16.

In queste ore i discorsi si sono amplificati ulteriormente: stando a quanto riportato un nuovo rapporto avrebbe infatti fatto trapelare nuove informazioni sul design di iPhone 17 Air. Questo modello, individuato dagli esperti come quello che segnerà un nuovo standard in termini di spessore in casa Apple, sorprenderà per vari aspetti. Parlando proprio dello spessore, la fonte dichiara che potrebbe variare tra i 5 e i 6 mm. Si tratterebbe di una riduzione significativa rispetto alla misura che riguarda iPhone 16, ovvero 7,8 mm.

iPhone 17 Air: design ultrasottile, ma con qualche compromesso

La priorità di Apple nel rendere iPhone 17 Air il dispositivo più sottile mai creato ha portato a una serie di compromessi. Secondo il rapporto, il prodotto avrà solo un altoparlante nella capsula auricolare, eliminando il secondo speaker nella parte bassa. Anche la fotocamera subirà modifiche, con un singolo sensore posteriore collocato in un grande modulo centrale.

Inoltre, lo spazio limitato rende difficile inserire una batteria capiente e sistemi di raffreddamento. Questo problema era già stato segnalato in precedenti rapporti sulla catena di fornitura. Apple dovrà affrontare anche la sfida della mancanza di uno slot SIM fisico, fondamentale per il mercato cinese, dove l’eSIM non è ancora supportata.

Nuovo modem 5G tutto di Apple ma non all’altezza di Qualcomm

iPhone 17 Air sarà uno dei primi a integrare il modem 5G proprietario di Apple, un passo importante per l’indipendenza tecnologica dell’azienda. Tuttavia, il modem non raggiunge ancora le prestazioni dei chip Qualcomm: le velocità di picco sono inferiori, e la connessione è meno stabile in alcune situazioni.

Inoltre, il modem non supporterebbe la tecnologia mmWave 5G, introdotta con iPhone 12 per offrire velocità superiori in aree specifiche.