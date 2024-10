iPhone 17 avrà batterie totalmente nuove, ecco la tecnologia per il 2026

Secondo un post sul blog del leaker Maijin Bu, il nuovo adesivo per batteria che Apple ha lanciato quest’anno su iPhone 16 e iPhone 16 Plus sarà utilizzato su tutti e quattro i modelli di iPhone 17 l’anno prossimo. Con questo nuovo adesivo Apple può utilizzare la tecnologia di rimozione elettrica che consentirà dunque di rimuovere facilmente la batteria facendo passare la corrente elettrica attraverso la colla stessa. La corrente ridurrà la forza dell’adesivo consentendo di staccare la batteria dal telefono utilizzando poca forza, contrariamente ai modelli visti negli scorsi anni.

Una volta fatta partire l’elettricità e rimossa la batteria, sarà necessario applicare un nuovo strato di colla in modo che la nuova batteria possa essere fissata in posizione giusta. La nuova tecnologia sostituisce l’uso di pistole termiche, sbarre di sicurezza e la rimozione forzata. Il vantaggio di testare il nuovo adesivo sui modelli di iPhone non Pro di quest’anno è che offre ad Apple l’opportunità di ottenere feedback dai dipendenti dell’Apple Store Genius Bar prima che tutti e quattro i modelli di iPhone 17 lo utilizzino l’anno prossimo.

iPhone 17 pronti ad ottenere la stessa colla per la batteria vista sui modelli 16

È molto interessante che un aspetto, anzi una sorta di componente, come l’innovativa colla riservata alla batteria venga testato per la prima volta tra gli utenti sui modelli iPhone non Pro. In genere infatti Apple non riserva a questi prodotto alcuni tipo di nuova funzionalità, esattamente come visto nel caso delle fotocamere migliorate, Dynamic Island, e icon il display ProMotion 120Hz, tutti aspetti che sono stati ancora trovati solo sui modelli Pro e Pro Max a partire dalla linea iPhone 13 del 2021.

L’iPhone 17 Air ultrasottile, che sostituirà il modello che Plus (che non ci sarà l’anno prossimo), sarà lanciato con all’interno questa nuova colla adesiva e permetterà dunque di poterla rimuovere elettricamente. Anche se le specifiche dell’iPhone 17 Air non sembrano essere nulla di speciale, si prevede che il dispositivo avrà un prezzo più alto rispetto all’iPhone 17 Pro Max top di gamma. Quest’ultimo dovrebbe partire da $ 1.199 mentre l’iPhone 17 Air avrà presumibilmente un prezzo iniziale di $ 1.299. Il design ultrasottile dovrebbe essere la grande attrazione del telefono e, secondo quanto riferito, lo smartphone non avrà il chip A19 Pro.