iPhone 17 Air sarà il più bello di tutti ma non il più potente

Quando sono arrivate le prime voci su un nuovo telefono che avrebbe sostituito il modello iPhone Plus, c’è stata un po’ di sorpresa mista ad eccitazione per gli utenti. Pian piano sono arrivate sempre più notizie in merito a questo misterioso smartphone che a quanto pare dovrebbe chiamarsi iPhone 17 Air il quale dovrebbe avere un prezzo molto alto.

Si tratterebbe di un modello di iPhone molto sottile, nettamente rispetto a tutti gli altri modelli visti fino ad oggi. In tanti, dopo l’arrivo delle prime speculazioni che parlavano di un prezzo elevato, credevano che le sue potevano essere specifiche di gran rilievo ma così non è. Seppur il nuovo iPhone 17 Air dovesse avere in futuro ottime caratteristiche tecniche, non sarà il migliore della sua gamma.

iPhone 17 Air, il modello super sottile in arrivo nel 2025 non sarà il più potente della gamma

Dopo aver parlato a lungo della sua estetica, è il momento di tirare in ballo quelle che saranno le specifiche tecniche. Secondo quanto riportato infatti il prossimo iPhone 17 Air dovrebbe avere a bordo un display OLED da 6,65 pollici con ProMotion e una frequenza di aggiornamento dinamica con un intervallo tra 1 e 120 Hz a seconda del contenuto visualizzato sul display. La prima differenza rispetto ai modelli Pro e Pro Max, che saranno i più potenti nella linea 17 di Apple, è che il 17 Air avrà un processore A19 e non un A19 Pro. L’iPhone 17 Pro e l’iPhone 17 Pro Max invece saranno entrambi alimentati dal più potente A19 Pro.

Sempre i modelli 17 Pro avranno 12 GB di RAM, la quantità di memoria più alta mai pensata per uno smartphone di Apple, mentre il modello Air super sottile avrà 8 GB. Si tratta del quantitativo minimo per riuscire a supportare Apple Intelligence. Il prezzo di partenza potrebbe essere di 1.299 dollari, supera 100 in più rispetto al prezzo di partenza previsto per l’iPhone 17 Pro Max.