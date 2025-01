iPhone 17 Air potrebbe essere il telefono Apple più sottile di sempre

Secondo quanto rivelato dall’insider Ming-Chi Kuo, ritenuto come alquanto attendibile, iPhone 17 Air sarà un telefono ancora più sottile di quanto previsto. Il modello di iPhone di cui stiamo parlando potrebbe essere il più sottile di sempre, con soli 5,5 millimetri di spessore, superando di gran lunga le previsioni che lo vedevano fermarsi a “soli”, 6,25 millimetri.

Finora il detentore di questo curioso record appare a iPhone 6 che si è presentato ai fan di Apple con appena 6,9 millimetri. Tenendo conto degli ultimi modelli proposti sul mercato, con iPhone 16 che si assesta intorno ai 8,25 millimetri, il nuovo iPhone 17 Air potrebbe mostrare un drastico cambio di rotta della compagnia.

iPhone 17 Air sarà ultra sottile, tanto da battere persino iPhone 6

Ming-Chi Kuo ha però voluto rivelare anche un altro interessante novità riguardante il dispositivo, che verrà con tutta probabilità lanciato sul mercato il prossimo mese di settembre. A quanto pare, sarà eliminato il supporto per le SIM fisiche, dimostrando come Apple si voglia affidare alle eSIM. A dispetto della sottigliezza, secondo quanto lasciato trapelare, il nuovo iPhone non avrà problemi per quanto concerne autonomia delle batterie e dissipazione del calore.

L’assenza di una scheda SIM sembra giocare in favore dello spessore di iPhone 17 Air che, secondo quanto dato a sapere finora, sarà dotato di una struttura in alluminio e un display da 6,6 pollici con tecnologia Dynamic Island e un potente chip A19.

L’approccio “slim” proposto da Apple potrebbe aprire una nuova tendenza per quanto riguarda il design, visto che il colosso di Cupertino si è spesso dimostrato l’avanguardia in questo ambito. Ciò significa che, diversi altri produttori di rilievo potrebbero ben presto adottare uno stile molto simile per i loro prodotti.