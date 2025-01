iPhone 17 Air: svelati prezzo e spessore del prossimo smartphone di Apple

Il 2025 sarà l’anno in cui Apple lancerà un nuovo iPhone che diventerà celebre per il suo spessore ridotto e per il suo design differente rispetto agli altri. Con iPhone 17 Air il gigante americano aprirà una nuova era e a quanto pare pian piano già stanno venendo diversi dettagli alla luce.

Un design più sottile che mai: iPhone 17 Air sarà sorprendente

L’iPhone 17 Air potrebbe essere lo smartphone più sottile mai realizzato da Apple, con uno spessore di soli 6,25 mm. Per fare un confronto, l’atteso iPhone 16 avrà uno spessore di 7,8 mm, il che rende il nuovo Air un dispositivo particolarmente elegante e leggero. Questa riduzione dello spessore sembra puntare a una fascia di utenti che privilegia design e portabilità piuttosto che potenza hardware estrema.

Prezzo: Apple abbassa le pretese

Nonostante il design più raffinato, il prezzo dell’iPhone 17 Air non dovrebbe subire impennate. Le voci di corridoio parlano di un costo che partirà da circa 800 dollari, mantenendo la stessa fascia di prezzo della linea Plus che va a sostituire. Questa scelta potrebbe rappresentare un punto di svolta per Apple, che mira a rendere i suoi modelli più accessibili senza sacrificare qualità e innovazione.

La decisione di eliminare l’iPhone Plus sembra legata alle scarse vendite registrate negli ultimi anni. Il formato più grande, pensato per chi desiderava uno schermo ampio senza spendere per un Pro Max, non ha mai convinto davvero il pubblico. L’iPhone 17 Air nasce proprio per colmare questo vuoto, offrendo un design più curato e un’esperienza d’uso più moderna.

Samsung risponderà ad Apple per le rime

Non sorprende che anche Samsung stia lavorando a un dispositivo simile. Secondo le indiscrezioni, il colosso sudcoreano lancerà a breve il Galaxy S25 Slim, un modello con uno spessore simile a quello dell’iPhone 17 Air, ma con un focus sulla fotocamera Ultra, pensato per chi cerca prestazioni fotografiche di alto livello. La differenza principale è che Samsung potrebbe presentare il Galaxy S25 Slim separatamente dal resto della gamma S25, mentre Apple integrerà l’Air direttamente nella sua line-up principale.