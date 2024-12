iPhone 17 Air sarà la grande novità di Apple: un'indiscrezione svela lo spessore

Fanno sempre più rumore le notizie che arrivano sui prossimi iPhone, sebbene gli ultimi siano arrivati appena tre mesi fa. Secondo quanto riportato, Apple sta lavorando a un nuovo modello che potrebbe diventare il più sottile di sempre. Questo dovrebbe chiamarsi, secondo le indiscrezioni trapelate sino ad oggi, iPhone 17 Air. Stando a quanto svelato dal noto giornalista Mark Gurman di Bloomberg, questo dispositivo avrà uno spessore di appena 6,25 millimetri. In questo modo Apple andrebbe a ridurre ulteriormente i 6,9 mm di iPhone 6, che finora deteneva il record di sottigliezza.

Sottile, elegante… e costoso: Apple rivoluzionerà ma a prezzo alto

L’iPhone 17 Air non passerà inosservato, anche per il suo prezzo. Si vocifera che sarà addirittura più caro dell’iPhone 17 Pro Max, posizionandosi come uno dei modelli più esclusivi. Ma chi si aspetta specifiche al top potrebbe rimanere deluso: il dispositivo monterà il chip A19 non-Pro, una versione meno potente rispetto al chip Pro dei modelli di fascia alta. Tuttavia, entrambi saranno realizzati con la tecnologia di produzione a 3 nanometri di TSMC, garantendo comunque buone prestazioni.

Design minimalista: iPhone 17 Air sorprenderà

Tra le novità, spicca lo schermo da 6,6 pollici, più compatto rispetto al Pro Max, e la scelta di una fotocamera singola sul retro. Apple sembra voler puntare tutto sulla fotografia computazionale, un approccio già adottato con successo da Google sui suoi Pixel. Questa scelta potrebbe dividere gli utenti, ma conferma l’intenzione di Apple di mettere al centro l’eleganza e il design.

Parte del merito di questo nuovo aspetto va al modem 5G sviluppato in casa da Apple, che debutterà con l’iPhone SE 4. Grazie a questo componente, è stato possibile ottimizzare lo spazio interno per integrare batteria, fotocamera e display in un corpo così sottile.

Con iPhone 17 Air, Apple sembra voler testare una nuova strategia: offrire un prodotto che non punta tutto sulle prestazioni, ma sull’aspetto estetico e sull’esperienza utente. Ora resta da vedere se il pubblico sarà disposto a spendere di più per uno smartphone che fa del design il suo punto di forza.