iPhone 17 Air: una cover trapela sul web e ne conferma il design

Si parla insistentemente in queste settimane di iPhone 17 Air con tanti dettagli che continuano ad emergere. A quanto pare nelle ultime ore sono stati fatti pass in avanti nel tracciare un identikit del prodotto che Apple sta realizzando all’interno dei suoi laboratori. È arrivata infatti sul web l’immagine di una cover che sarebbe stata attribuita proprio al nuovo e sottilissimo dispositivo di Cupertino.

Chiaramente, dando uno sguardo alla foto in questione, ciò che risalta è lo spazio riservato alla barra della fotocamera che sarà in stile Google Pixel. Questo conferma dunque che Apple potrebbe abbandonare la classica disposizione verticale per adottare una soluzione che si estende lungo la parte superiore della scocca.

Cosa sappiamo finora sul prossimo iPhone 17 Air

Il nuovo iPhone 17 Air sarà contraddistinto da alcune novità inedite in casa Apple. Si parla infatti di un design particolarmente sottile che avrà uno spessore di soli 5,5 mm. Inoltre, lo smartphone avrà un display ProMotion da 120 Hz con una diagonale di 6,6 pollici.

Questo telefono molto atteso andrà a posizionarsi all’interno di una fascia medio-alta, lasciando spazio ai top di gamma che saranno iPhone 17 Pro e 17 Pro Max. A confermare il tutto c’è un’altra indiscrezione: il 17 Air dovrebbe avere a bordo il chip A19 e non l’A19 Pro.

Un progetto nato con dimensioni diverse

Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, Apple aveva inizialmente valutato un display da 6,9 pollici, ma l’idea è stata accantonata per evitare problemi strutturali su un dispositivo così sottile. L’iPhone 17 Air manterrà comunque la Dynamic Island, il tasto Azione e il nuovo Camera Control, un pulsante dedicato alle funzioni fotografiche.

Se questo modello dovesse riscuotere successo, Apple potrebbe estendere il nuovo design più sottile ad altri dispositivi della gamma. Inoltre, le tecnologie sviluppate per l’Air potrebbero essere la base per il primo iPhone pieghevole, atteso per il 2026.