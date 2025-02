iPhone 17, ecco come saranno i quattro modelli: sì, c'è anche il nuovo Air

Le prime indiscrezioni sulla gamma iPhone 17 stanno già facendo discutere. Un’immagine trapelata, condivisa dal leaker Majin Bu, mostra i presunti design dei quattro nuovi modelli previsti per il 2025, rivelando scelte stilistiche che potrebbero dividere i fan Apple.

Secondo i render, i nuovi iPhone 17 presenteranno design distinti per ogni modello, aumentando ulteriormente la differenziazione tra le varianti base e quelle Pro. Questo potrebbe offrire più opzioni agli utenti, ma allo stesso tempo sembra creare una lineup meno coerente rispetto agli anni precedenti.

Quattro modelli, quattro design diversi

Il leak suggerisce che Apple stia sperimentando con estetiche differenti per ogni dispositivo:

iPhone 17 (base) : manterrà il classico modulo fotografico quadrato con due fotocamere, simile agli attuali modelli standard, ma con leggere modifiche estetiche;

iPhone 17 Air : la novità principale è rappresentata da questo modello più sottile e leggero, dotato di una singola fotocamera posteriore inserita in una barra orizzontale. Questo design ricorda alcune soluzioni viste su altri brand e punta a offrire un’alternativa più minimale;

iPhone 17 Pro e Pro Max: entrambi sfoggeranno un grande blocco fotografico rettangolare con angoli arrotondati. Le fotocamere saranno disposte nel consueto triangolo, ma il modulo nel complesso apparirà più pronunciato. Si vocifera che tutti i sensori saranno da 48 MP, migliorando ulteriormente la qualità fotografica.

Questa varietà di design rappresenta una rottura rispetto al passato, dove la coerenza estetica era uno dei tratti distintivi della gamma iPhone.

Caratteristiche tecniche attese

Sono previsti diversi cambiamenti sul lato estetico, ma a quanto pare il lato hardware non scherza mica. Ecco alcuni dettagli trapelati fino ad oggi:

Tutti e quattro gli smartphone dovrebbero avere un telaio in alluminio e a bordo ci saranno i nuovi chip A19 a 3 nm. Questo consentirà di beneficiare di miglioramenti in termini di efficienza energetica e prestazioni;

I modelli Pro potrebbero finalmente supportare la ricarica wireless inversa, una funzione attesa da tempo che consentirebbe di ricaricare accessori come AirPods direttamente dal telefono;

Gli iPhone 17 base e Air potrebbero finalmente ricevere schermi a 120 Hz, migliorando notevolmente la fluidità visiva rispetto agli attuali pannelli a 60 Hz.

Un cambio di strategia

La lineup iPhone 17 sembra puntare su una diversificazione più marcata, probabilmente per soddisfare esigenze diverse degli utenti. Tuttavia, c’è chi già critica questa scelta, sostenendo che Apple stia perdendo l’armonia di design che da sempre caratterizza i suoi prodotti. Resta inoltre da vedere come si posizioneranno i prezzi, soprattutto per i modelli più economici come l’iPhone 17 Air.

Sarà interessante scoprire se questi render si riveleranno accurati o se Apple cambierà ulteriormente i suoi piani prima del lancio ufficiale. Per ora, questo primo sguardo ai nuovi modelli lascia intuire che il 2025 potrebbe portare un cambiamento significativo nella filosofia di design degli iPhone.