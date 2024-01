È da iPhone 11 che la fotocamera frontale è ferma a 12 megapixel. Per quanto gli scatti siano apprezzati dai più, c’è una buona parte della community che chiede a gran voce un upgrade che porterebbe ad una qualità ancora maggiore. Purtroppo questo aggiornamento, secondo il noto analista Ming-Chi Kuo, non ci sarà nel 2024. Bisognerà attendere invece il 2025, con il lancio della gamma iPhone 17.

iPhone 17 con fotocamera frontale da 24 megapixel

Nel suo post di recente pubblicato su Medium, Kuo spiega che iPhone 14 e 15 sono dotati di una fotocamera frontale da 12 megapixel con cinque lenti in plastica. E la situazione resterà invariata con gli smartphone che Apple presenterà a settembre di quest’anno. Nel 2025, con iPhone 17, ci sarà invece un aggiornamento hardware. La fotocamera frontale sarà infatti da 24 megapixel e con un obiettivo a sei elementi.

Il passaggio ai 24 megapixel consentirebbe scatti con dettagli più nitidi e, più in generale, maggior definizione. Potendo contare su una risoluzione più elevata, le foto non perderanno la loro qualità originaria anche in caso di ritagli o zoom, traducendosi in una maggiore flessibilità nella post-elaborazione.

Un obiettivo a sei elementi, poi, garantirebbe correzioni più precise, con foto molto più nitide. Migliorerebbe anche l’efficienza della trasmissione della luce al sensore, migliorando le performance in condizioni di scarsa luminosità.

Oltre all’upgrade della fotocamera frontale, circolano voci secondo cui iPhone 17 Pro sarà il primo smartphone made-in-Cupertino ad integrare il Face ID sotto il display, così da ridurre le dimensioni generali della Dynamic Island. Un ritaglio circolare sul pannello sarà comunque ancora obbligatorio. Per la fotocamera frontale, appunto.

Per un vero design full-screen, ancora secondo i rumor, bisognerà attendere il 2027. In base a quanto circolato negli ultimi mesi, con i due modelli Pro Apple riuscirà a nascondere sotto il display non solo il il Face ID, ma anche la camera frontale.