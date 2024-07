iPhone 17: il display che Apple ha in mente sarà super moderno

L’attesa cresce sempre di più perché il momento si avvicina: Apple a settembre ufficializzerà la nuova gamma iPhone 16, fatta di quattro dispositivi. Seguendo la linea degli scorsi anni, il colosso americano presenterà una line-up aggiornata con diverse migliorie, anche se tutti sono pronti a puntare sul 2025 e sull’arrivo degli iPhone 17.

L’anno prossimo infatti Apple potrebbe finalmente lasciare che la sua serie di smartphone progredisca. Le voci parlano della volontà del colosso di Cupertino di introdurre un display moderno con tecnologia LTPO (ossido policristallino a bassa temperatura) e una frequenza di aggiornamento più elevata.

Apple pronta al lancio degli iPhone 16 ma i nuovi display arriveranno con i prossimi 17

Al momento, mentre altre aziende stanno già installando pannelli a 120 Hz anche su telefoni di fascia più bassa, Apple avrebbe comunque intenzione di usare i pannelli ad alta frequenza di aggiornamento solo per i modelli iPhone 16 Pro e 16 Pro Max.

Ora, secondo quanto affermato dalle ultime indiscrezioni, sembrerebbero chiari i piani dell’azienda per il 2025. Oltre al lancio ormai dato per sicuro del nuovo iPhone SE 4 con display OLED, si parla insistentemente anche dell’arrivo dei display LTPO per gli iPhone 17 del 2025.

La strategia di Apple è stata a lungo quella di introdurre cambiamenti incrementali che avessero senso. L’azienda infatti ha sempre aspettato che i concorrenti andassero avanti per poi prendere esempio e migliorare le novità da essi introdotte.

La stessa cosa accade ancora oggi in Apple, sia parlando dei display OLED, che di fotocamere con zoom ottico, ricarica MagSafe e una miriade di altre tecnologie che sono state viste per anni prima che Apple le implementasse effettivamente.

Sono effettivamente molti gli utenti che sperano in questo cambiamento, il quale dovrebbe dunque consentire ad Apple di abbandonare i 60 Hz sugli smartphone di base introducendo una tecnologia più performante anche sui top di gamma Pro e Pro Max.