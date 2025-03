iPhone 17 Pro e il primo pieghevole di Apple tra design sottile e super fotocamere

Apple si prepara a un anno carico di novità. Questo 2025 infatti secondo fonti molto attendibili potrebbe essere, oltre che l’anno dei nuovi iPhone 17, anche quello del primo pieghevole dell’azienda di Cupertino.

Apple segue Samsung Galaxy Z Fold, così sarà il suo pieghevole

Apple sembra voler attendere ancora un po’ per lanciare il suo primo pieghevole, anche se voci molto vicine al brand riferiscono che il 2026 potrebbe essere l’anno giusto per vederlo. Ho un prezzo che toccherà i 2000 $, il primo iPhone pieghevole dovrebbe essere molto simile al Samsung Galaxy Z Fold.

L’aspetto più interessante è che Apple avrebbe deciso di prendere in prestito molte soluzioni tecniche previste anche per l’iPhone 17 Air, il nuovo modello super sottile che amplierà la famiglia dei prossimi iPhone. Tra le priorità ci sarebbero la leggerezza, un display più ampio e un design che non scenda a compromessi.

Pur consapevole che il mercato dei pieghevoli non è ancora esploso nei numeri, Apple punterebbe sulla curiosità degli utenti e sull’effetto “FOMO” (la paura di restare indietro) per conquistare una fetta importante di appassionati.

iPhone 17 e iPhone 17 Pro: cosa aspettarsi

Per quanto riguarda la gamma iPhone 17, il modello standard dovrebbe proseguire sul percorso già noto: piccoli ritocchi tecnici, ma niente di rivoluzionario. Secondo Gurman, Apple concentrerà le vere innovazioni sui modelli Pro, mantenendo per la versione base un buon equilibrio tra qualità e prezzo.

Le novità più probabili per l’iPhone 17? Un leggero aggiornamento del comparto fotografico posteriore, il debutto del display ProMotion con refresh rate variabile e l’adozione del nuovo chip A19, che promette miglioramenti in termini di fluidità e prestazioni.

Discorso ben diverso per l’iPhone 17 Pro. Qui le novità saranno più evidenti, soprattutto sul piano delle fotocamere. Tutti i tre sensori posteriori dovrebbero passare a 48 megapixel, garantendo scatti molto più dettagliati in qualsiasi condizione di luce. Si parla anche di migliorie lato design, con una scocca ancora più sottile e leggera.

L’iPhone 17 Air e il ritorno dell’effetto “wow”

Accanto ai modelli più tradizionali, potrebbe fare il suo ingresso un nuovo protagonista: l’iPhone 17 Air. Si tratterebbe di una versione ancora più snella e leggera degli attuali Pro, con uno schermo più ampio rispetto al modello standard e un’estetica ispirata agli iPad Air.

Gurman suggerisce che, per chi ha in mente un budget di circa 800 euro, valga la pena considerare questo modello. A parità di prestazioni, l’Air potrebbe offrire qualcosa in più in termini di portabilità e design, rendendolo un’alternativa davvero interessante.