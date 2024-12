iPhone 17: spunta in rete una foto del frame, c'è una somiglianza

In rete sono emerse immagini che potrebbero rivelare uno dei cambiamenti più significativi nel design degli iPhone. Secondo una foto trapelata, il frame del presunto iPhone 17 suggerisce un layout della fotocamera completamente nuovo, ispirato al design delle isole fotografiche orizzontali tipiche di alcuni modelli Pixel di Google. Questo aggiornamento potrebbe segnare una svolta importante per la serie iPhone, lasciando alle spalle l’ormai familiare bump quadrato.

Un cambio netto per il design della fotocamera

Le immagini condivise dal tipster cinese Digital Chat Station, noto per le sue indiscrezioni tecnologiche, mostrano un possibile iPhone con un’isola fotografica orizzontale posizionata nella parte superiore della scocca. Questo design rappresenterebbe un netto distacco dall’attuale configurazione dei modelli iPhone 16, che adottano una disposizione verticale e squadrata.

In questa configurazione, il sensore ultra-grandangolare sarebbe collocato al centro. Secondo la fonte, questa scelta mirerebbe a ottimizzare lo spazio disponibile per il Face ID, mantenendo una distribuzione ordinata e funzionale.

Altri dettagli sul design e le possibili varianti

Un altro elemento interessante emerso dai rumor riguarda il retro del dispositivo, che potrebbe combinare alluminio e vetro, sebbene questa specifica non sia stata confermata con certezza. I modelli Pro, inoltre, potrebbero abbandonare il titanio, utilizzato negli iPhone 15 Pro, per tornare a un design più tradizionale ma comunque premium.

Per quanto riguarda il Dynamic Island, si vocifera che la versione Pro Max possa adottare una Dynamic Island più piccola, migliorando ulteriormente il rapporto schermo-scocca del dispositivo.

Una mossa di Apple per rilanciare il mercato

Questo cambio di design potrebbe rappresentare una strategia per rafforzare la posizione di Apple nel mercato degli smartphone. Con un look rinnovato e una configurazione della fotocamera che ricorda alcuni modelli Android di successo, Apple potrebbe conquistare nuovi utenti e recuperare terreno nei confronti di rivali come Google. È chiaro che almeno per il momento si tratta di indiscrezioni, per cui bisogna andare con i piedi di piombo.