iPhone 17: sul web nuove immagini, ecco come sarà la prossima gamma di Apple

Le tante voci che si stanno susseguendo nell’ultimo periodo parlano insistentemente della prossima gamma iPhone 17 di Apple. Sono passati pochissimi mesi dal lancio ufficiale dei nuovi iPhone 16, ma il percorso verso la line-up del 2025 sembra essere già ben delineato. Sono trapelate nuove immagini in queste ore che suggeriscono un cambiamento da parte di Apple, finalmente per quanto riguarda il design. Secondo un nuovo rapporto, la casa di Cupertino potrebbe ridurre ulteriormente le dimensioni del ritaglio, migliorando il design complessivo dello schermo.

Un’evoluzione della Dynamic Island: iPhone 17 porterà un cambiamento

La Dynamic Island, che ha sostituito la tradizionale tacca, non ha subito modifiche significative negli ultimi due anni. Tuttavia, un’indiscrezione riportata dal media cinese My Drivers anticipa che Apple introdurrà una versione più piccola del ritaglio sull’iPhone 17 Pro. Questo risultato sarà possibile grazie all’impiego della tecnologia metalens per il sistema Face ID. Tale sistema garantisce, con l’uso di componenti ottici di altissimo livello, la manipolazione della luce, rendendo dunque le lenti tradizionali praticamente superflue.

Cornici più sottili e concept del nuovo design

Le immagini concettuali diffuse da My Drivers mostrano come la Dynamic Island più compatta potrebbe apparire sull’iPhone 17 Pro. Si prevede anche una riduzione delle cornici, un altro passo verso l’obiettivo di un iPhone completamente in vetro. Tuttavia, questa evoluzione sarà limitata: il report suggerisce che solo il modello Pro Maxadotterà le metalens, mentre gli altri dispositivi della gamma manterranno le attuali dimensioni della Dynamic Island.

Mentre Apple si prepara a rinnovare il design frontale, rimane aperto il dibattito sulla configurazione della fotocamera posteriore. Alcuni rumor indicano che la società potrebbe passare a un array orizzontale simile a quello dei Pixel, mentre altri sostengono che il design attuale a “stovetop” sarà mantenuto. Indipendentemente dall’esito, è chiaro che Apple sta considerando seriamente un aggiornamento estetico per la sua linea di smartphone.