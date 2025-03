iPhone 18 sarà eccezionale grazie al chip A20 a 3 nm e all'AI

Apple sembra intenzionata a non abbandonare i 3 nm nemmeno con il chip A20, che alimenterà gli iPhone 18 in arrivo nel 2026. L’obiettivo dell’azienda sarebbe quello di continuare sulla stessa linea, utilizzando il processo produttivo a 3 nm con tecnologia TSMC N3P. D’altronde si tratta della stessa che Apple utilizzerà per i chip A19 per iPhone 17.

Ci saranno miglioramenti netti per quanto riguarda CPU e GPU, soprattutto dal punto di vista delle prestazioni e dell’efficienza energetica. Niente 2 nm dunque, o almeno così sembra in questo momento.

Meno potenza bruta, più spazio all’intelligenza artificiale

Se sul fronte della pura potenza di calcolo le differenze potrebbero essere poco evidenti, il vero punto di forza del chip A20 sarà il miglioramento delle capacità AI. TSMC dovrebbe introdurre una nuova tecnologia di packaging chiamata Chip on Wafer on Substrate (CoWoS), che ottimizzerà la comunicazione tra processore, Neural Engine e memoria unificata.

Il risultato? Un boost nelle prestazioni di Apple Intelligence, con modelli AI più veloci e reattivi, miglior gestione della memoria e un’integrazione più fluida con le funzioni di iOS.

I 2 nm restano un miraggio

Sebbene qualcuno aveva valutato l’ipotesi che Apple potesse scegliere il nodo a 2 nm, tutto sembra andare in un’altra direzione. Secondo le ultime indiscrezioni, il passaggio a una tecnologia più avanzata non avverrà prima del 2027.

La ragione principale sta nei costi di produzione troppo elevati. Anche se TSMC è già al lavoro sulla nuova generazione di chip, Apple sta valutando se valga davvero la pena fare il salto così presto. Per ora, la strategia sembra puntare su ottimizzazioni graduali piuttosto che su rivoluzioni radicali.

Come saranno i prossimi iPhone 18

Anche se il debutto è ancora lontano, ci sono già alcune indiscrezioni sulle novità in arrivo con iPhone 18. Tra le ipotesi più interessanti:

Un nuovo sensore fotografico sviluppato con Samsung , con apertura variabile , per adattarsi meglio alle condizioni di luce;

, con , per adattarsi meglio alle condizioni di luce; L’arrivo del modem 5G di seconda generazione (C2) , che potrebbe finalmente essere integrato anche nei modelli Pro ;

, che potrebbe finalmente essere integrato anche nei modelli ; Il primo iPhone pieghevole, un progetto di cui si parla da tempo ma che ancora non ha trovato conferme definitive.

Apple sembra quindi concentrata su AI e fotografia, mentre l’atteso salto ai 2 nm dovrà aspettare ancora qualche anno. Il 2026 è ancora lontano, ma l’evoluzione della gamma iPhone inizia già a delinearsi.