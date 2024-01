iPhone continua a dominare il mercato degli smartphone premium

Secondo gli ultimi dati riportati, il mercato globale degli smartphone premium, che comprende telefoni dal prezzo pari o superiore ai 600 dollari, è teatro del grande dominio di Apple lo scorso anno.

Secondo Counterpoint Research, lo scorso anno Apple ha totalizzato una quota pari al 71% del mercato mondiale degli smartphone premium. Questi numeri sono davvero entusiasmanti per l’azienda di Cupertino, anche se ci sarebbe stato un piccolo calo. Sebbene Apple abbia continuato a dominare il mercato premium nel 2023, ha perso parte della quota rispetto all’anno 2022, quando la quota di mercato era del 75% rispetto al mercato premium globale.

Gli iPhone di Apple continuano a dominare il mercato degli smartphone Premium con un piccolo calo

Il dominio degli iPhone di Apple ormai è chiaro, ma ci sarebbe stato un calo rispetto al 2022. Alcune delle motivazioni sarebbero attribuibili al rilascio dei primi flagship 5G di Huawei ed al leggero aumento della quota di Samsung nel mercato premium dal 16% del 2022 al 17% dello scorso anno.

Secondo le ultime informazioni, l’ultima serie top di gamma Galaxy S23 di Samsung avrebbe dato i suoi frutti durante il 20o23 ma non solo. L’azienda sudcoreana ha rilasciato anche le ultime versioni dei suoi telefoni pieghevoli, ovvero il Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Z Flip 5. Con delle nuove aggiunte che hanno riguardato le caratteristiche tecniche ed estetiche, Samsung ha dato un ulteriore scossa raccogliendo una quota di mercato maggiore.

Le vendite di telefoni premium hanno mostrato una forte crescita in termini di numeri nel corso degli anni. Tornando al 2016, questi telefoni rappresentavano il 6% delle vendite totali a livello mondiale, mentre nel 2023 si è toccata la quota del 24%. Le persone infatti oggi preferiscono spendere una cifra superiore per avere un telefono all’ultimo grido, quasi come se fosse per moda più che per utilità. A beneficiarne è stata Apple, che ha reso i suoi iPhone una vera e propria icona di stile.