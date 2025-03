iPhone pieghevole: Apple ha un'arma segreta per battere la concorrenza?

I telefoni foldable sembrano ormai essere una priorità per tutti i maggiori produttori di dispositivi mobile, tanto che anche Apple sta da tempo progettando di proporre una sua alternativa in questa nicchia di mercato.

Secondo una nuova indiscrezione, apparsa sul social cinese noto come Weibo, la compagnia di Cupertino avrebbe intenzione di proporre il suo primo iPhone pieghevole forte di una caratteristica molto interessante.

Stando a quanto riportato dal leaker Mobile Phone Chip Expert, attivo sulla piattaforma appena citata, Apple sta sviluppando dei nuovi chip per ottenere prestazioni migliori del display. Secondo quanto emerso, questi componenti dovrebbero includere circuiti integrati di dimensioni inferiori al previsto, con conseguente consumo ridotto di energia che si ripercuoterebbe in modo positivo sulle batterie del telefono.

L’iPhone pieghevole potrebbe avere un vantaggio concreto per quanto concerne il consumo energetico

Oltre al risparmio energetico, tuttavia, al momento non è chiaro se il nuovo componente porterà altri vantaggi al display dell’iPhone pieghevole.

Sebbene quanto detto finora non abbia conferme da Apple, sono diverse le voci di corridoio che circolano online riguardo il dispositivo foldable. Per esempio, si parla di un design pieghevole “a libro”, con una struttura simile a quanto già proposto con Galaxy Z Fold, OnePlus Open, Pixel 9 Pro Fold.

Altri rumor si focalizzano sul periodo di lancio, con un debutto sul mercato che sembra collocarsi tra fine 2026 e inizio 2027. Ma Apple potrebbe andare ancora oltre e, secondo altre voci di corridoio, si sta preparando persino al clamoroso lancio di un iPad pieghevole, con display di grandi dimensioni e Face ID integrato.

Nel frattempo la concorrenza non sta di certo a guardare, con Samsung che sta lavorando per cercare nuove soluzioni di design e imporsi in questa nicchia di mercato così interessante.