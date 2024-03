iPhone pieghevole, quando arriverà il nuovo smartphone di Apple

Gli ultimi tempi hanno prodotto voci importanti riguardo ad Apple, colosso del mondo della telefonia che starebbe pensando ad un pieghevole. Mai prima d’ora l’azienda con sede a Cupertino ha presentato un dispositivo di questo genere, basandosi sui suoi soliti iPhone e tenendo altissimo il livello sul mercato.

Diverse indiscrezioni hanno fatto capolino sul web rendendo la questione sempre più interessante. Nelle ultime settimane i più attenti hanno notato online una sorta di “roadmap” che Apple avrebbe in mente per il suo futuro. Da questi documenti molte persone hanno inteso che un iPhone pieghevole sarebbe potuto arrivare nel 2026. Tuttavia sono già cambiate le carte in tavola: sembra infatti che la stessa fonte abbia deciso di ritrattare con informazioni diverse.

iPhone pieghevole pronto all’arrivo? No, se ne parlerà nel 2027

Alcune fonti molto famose nel mondo del web e ancora di più in ambito Apple, hanno condiviso nelle ultime ore su X nuove informazioni importanti. Stando a quanto riferito da un alto funzionario che frequenterebbe gli ambienti dell’azienda americana, il debutto del primo iPhone pieghevole sarebbe stato ritardato. Il lancio, secondo quanto si apprende, è ora previsto all’inizio del 2027.

La fonte ha riferito che dopo diversi preparativi dedicati proprio a questa novità, tra cui anche la ricerca del fornitore dei display pieghevoli, è venuta fuori anche una data orientativa. In poche parole gli iPhone pieghevoli arriveranno più tardi del previsto, quasi tra tre anni.

Quindi, stando a queste nuove notizie che dovrebbero essere estremamente affidabili, sembra che un iPhone pieghevole sia ancora piuttosto lontano. Tuttavia ci sono ancora delle fonti che parlano di un progetto che potrebbe non verificarsi, anche se ormai sono ridotte all’osso.

Risulta infatti sempre più probabile vedere un foldable made by Apple, proprio seguendo la solita filosofia dell’azienda. In genere le innovazioni in termini di form-factor vengono realizzate dalla concorrenza, con il colosso americano che in genere studia e riprende l’idea superando l’ideatore.