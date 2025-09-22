iPhone pieghevole? Sarà simile a due iPhone Air affiancati

Nel panorama della tecnologia mobile, l’arrivo del primo iPhone foldable di Apple si preannuncia come un evento destinato a ridefinire gli equilibri del mercato premium.

Le indiscrezioni raccolte da fonti autorevoli, tra cui l’analista Mark Gurman e i canali industriali vicini a Samsung Display, lasciano intravedere un dispositivo che punta a distinguersi sia per soluzioni ingegneristiche avanzate che per un posizionamento esclusivo, in linea con la tradizione del marchio californiano.

Il futuro iPhone pieghevole promette di essere molto più di una semplice evoluzione tecnologica: sarà un vero e proprio statement di design e innovazione. La struttura del dispositivo, secondo le anticipazioni, ricorderà due iPhone Air affiancati, scelta che lo differenzia in modo netto rispetto agli altri foldable già presenti sul mercato. Questa configurazione permetterà ad Apple di puntare su una sottigliezza senza precedenti: le voci di corridoio suggeriscono uno spessore di appena 4,5 mm quando aperto, un dato che si avvicina molto al record stabilito dall’Oppo Find N5 (4,21 mm) e che surclassa modelli come il Pixel Fold di Google (10,8 mm) e il Galaxy Z Fold 7 di Samsung (8,9 mm).

Design ultrasottile e non solo: ecco come sarà il tanto atteso iPhone pieghevole

Il design ultrasottile, però, non sarà l’unico elemento di rilievo. Un altro punto di forza sarà la scelta dei materiali: la scocca in titanio rappresenta una soluzione già sperimentata con successo su iPhone Air, apprezzata per l’equilibrio tra leggerezza e resistenza.

L’utilizzo del titanio garantisce al nuovo pieghevole una robustezza superiore, come confermato dai test condotti da esperti del settore come JerryRigsEverything e iFixit. In particolare, la valutazione della riparabilità ha evidenziato un punteggio di 7 su 10 per iPhone Air, nettamente superiore rispetto ai soli 3 su 10 ottenuti dai pieghevoli concorrenti di Google e Samsung, sottolineando la volontà di Apple di offrire un prodotto non solo innovativo, ma anche affidabile nel tempo.

La collaborazione strategica con Samsung Display rappresenta un ulteriore tassello chiave nella realizzazione di questo progetto. Affidarsi a uno dei principali fornitori mondiali di pannelli flessibili significa per Apple poter contare su una tecnologia di altissimo livello, elemento essenziale per garantire la qualità visiva e la durabilità del dispositivo.

La sfida tecnica, infatti, è particolarmente complessa: integrare un display pieghevole mantenendo gli standard di affidabilità, resistenza e durabilità che da sempre contraddistinguono i prodotti della Mela non è un’impresa da poco. Ma proprio questa ricerca della perfezione potrebbe rappresentare il valore aggiunto del primo iPhone pieghevole.

Questione prezzo

Non meno rilevante è il tema del prezzo. Secondo le prime stime, il dispositivo dovrebbe essere proposto a una cifra superiore ai 2.000 dollari, collocandosi in una fascia ultra-premium che riflette sia l’esclusività delle soluzioni adottate sia la volontà di Apple di mantenere una netta distinzione rispetto alla concorrenza. Questa scelta, in linea con la filosofia del brand, punta a rafforzare l’immagine di unicità e prestigio, offrendo agli utenti un prodotto che rappresenta il meglio della tecnologia attuale.

L’innovazione portata dal dispositivo non si limita però agli aspetti estetici o costruttivi. Il dispositivo, infatti, potrebbe segnare un nuovo punto di riferimento per tutto il settore, dimostrando come sia possibile coniugare soluzioni d’avanguardia e attenzione alla riparabilità, spesso trascurata nei modelli concorrenti. In questo senso, il confronto con prodotti come il Pixel Fold e il Galaxy Z Fold 7 mette in evidenza la volontà di Apple di non scendere a compromessi né sulla qualità costruttiva né sulla facilità di manutenzione, offrendo agli utenti una nuova esperienza d’uso senza precedenti.