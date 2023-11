Acquistando un ricondizionato si risparmia e, nel proprio piccolo, si prova ad aiutare l’ambiente (riducendo la mole di rifiuti elettronici). In tal senso, oggi un vero affare lo si conclude su Amazon: iPhone SE 2020 da 128GB in condizioni eccellenti costa solo 199 euro, spedizione compresa. E se te lo stai chiedendo, sì, è compatibile con iOS 17.

Dalla descrizione del prodotto si apprende che “dopo un’attenta e approfondita ispezione, il rivenditore dichiara che lo smartphone è in condizioni eccellenti”. Questo significa che il dispositivo “non mostra segni di danni estetici visibili ad una distanza di 30 centimetri”.

Dal punto di vista puramente estetico, iPhone SE (2020) assomiglia ad iPhone 8, con un telaio in alluminio e un pannello posteriore in vetro. Ha uno display Retina da 4,7 pollici con una risoluzione di 1334×750 pixel. Sotto il cofano, è alimentato dal chip A13 Bionic, lo stesso utilizzato su iPhone 11, il che lo rende molto potente per un dispositivo di fascia media.

L’iPhone SE di seconda generazione è dotato di una fotocamera posteriore da 12 megapixel che supporta la modalità Ritratto e la registrazione video fino a 4K a 60 fps. Sulla parte anteriore, c’è una fotocamera da 7 megapixel che supporta anche la modalità Ritratto. Non ha un sistema di fotocamera multipla come gli altri modelli più recenti, ma offre comunque prestazioni fotografiche solide.

A differenza degli smartphone Apple di ultima generazione, questo è dotato del Touch ID, che è integrato nel pulsante Home. L’impeccabile sensore biometrico è fondamentale per lo sblocco del device e per operazioni da svolgere in totale sicurezza, come quelle bancarie. Lo smartphone, inoltre, è compatibile con la ricarica wireless e supporta la ricarica rapida.

Infine, per quanto riguarda il software, il dispositivo al momento esegue iOS 16, ma una volta acceso potrà essere subito scaricato e installato iOS 17. Il major update è stato presentato in occasione della WWDC23 ed è stato rilasciato al pubblico a settembre.

