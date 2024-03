Oggi ti bastano solo 188 euro (spedizione compresa) per lanciarti nell’universo Apple. Quello indicato è il prezzo di iPhone SE di seconda generazione in condizioni eccellenti, quindi “non mostra segni di danni estetici visibili ad una distanza di 30 centimetri“. Si tratta ovviamente di un dispositivo ricondizionato, ovvero usato ma rimesso a nuovo da un team di esperti.

Il dispositivo è compatibile con iOS 17, l’ultimo major update rilasciato da Apple che nei paesi dell’UE consente anche il download di app da marketplace alternativi.

Il dispositivo è venduto e spedito da Click&Carry, venditore professionale con 91% di feedback positivi negli ultimi 12 mesi. Però bisogna fare in fretta, perché restano solo due unità disponibili al momento della stesura dell’articolo.

Ti bastano 188€ per iOS 17: iPhone SE 2020 (ricondizionato eccellente) è in offerta su Amazon

Dal punto di vista puramente estetico, iPhone SE (2020) assomiglia ad iPhone 8, con un telaio in alluminio e un pannello posteriore in vetro. Ha uno display Retina da 4,7 pollici con una risoluzione di 1334×750 pixel. Sotto il cofano, è alimentato dal chip A13 Bionic, lo stesso utilizzato su iPhone 11, il che lo rende molto potente per un dispositivo di fascia media.

L’iPhone SE di seconda generazione è dotato di una fotocamera posteriore da 12 megapixel che supporta la modalità Ritratto e la registrazione video fino a 4K a 60 fps. Sulla parte anteriore, c’è una fotocamera da 7 megapixel che supporta anche la modalità Ritratto. Non ha un sistema di fotocamera multipla come gli altri modelli più recenti, ma offre comunque prestazioni fotografiche solide.

A differenza degli smartphone Apple di ultima generazione, questo è dotato del Touch ID, che è integrato nel pulsante Home. L’impeccabile sensore biometrico è fondamentale per lo sblocco del device e per operazioni da svolgere in totale sicurezza, come quelle bancarie. Lo smartphone, inoltre, è compatibile con la ricarica wireless e supporta la ricarica rapida.

Per quanto riguarda il software, come già anticipato, dopo la prima accensione sarà possibile installare iOS 17, l’ultimo major update rilasciato da Apple per i suoi smartphone.