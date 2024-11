iPhone SE 4, Apple lavora per lanciarlo presto: la data si avvicina

L’attesa molto spesso viene ripagata, soprattutto quando a farsi attendere è Apple. Il colosso di Cupertino starebbe lavorando al suo prossimo smartphone, il quale presumibilmente risponderà al nome di iPhone SE 4. Da quel momento si aprirà una nuova era per Apple, in quanto sarà duplice il passo che verrà fatto in avanti.

Il progresso riguarderà non solo l’arrivo di un nuovo telefono, ma l’indipendenza tecnologica dai fornitori esterni. Stando a quanto riportato in queste ore, il quarto modello della serie SE sarà lanciato entro la fine del primo trimestre del prossimo anno. La tempistica coincide con quella dell’attuale iPhone SE, annunciato nel marzo 2022.

iPhone SE 4 e le caratteristiche tecniche attese

Le indiscrezioni indicano che l’iPhone SE 4 adotterà un design ispirato all’iPhone 14, portando con sé una serie di aggiornamenti significativi:

Display OLED da 6,1 pollici ;

da ; Face ID ;

; Chip A18 di ultima generazione;

di ultima generazione; Fotocamera posteriore singola da 48 MP ;

; Porta USB-C ;

; 8 GB di RAM, per supportare funzionalità avanzate come Apple Intelligence.

Ma il vero punto di svolta sarà l’integrazione del primo modem 5G sviluppato internamente da Apple, una tecnologia che l’azienda sta perfezionando dal 2018.

Apple ha investito anni per ridurre la sua dipendenza da Qualcomm, storico fornitore di modem 5G. La transizione completa è prevista entro il 2026, ma l’iPhone SE 4 rappresenterà il primo passo concreto. Nonostante ciò, il nuovo modem potrebbe non offrire immediatamente vantaggi tangibili agli utenti rispetto ai modelli Qualcomm, come velocità di connessione superiori.

Attualmente, iPhone SE parte da 429 dollari negli Stati Uniti, ma il modello del 2025 potrebbe vedere un leggero aumento di prezzo, giustificato dalle novità tecniche e dal nuovo design.

Il debutto di iPhone SE 4 sarà anche un’occasione per testare il modem proprietario di Apple, aprendo la strada a futuri dispositivi, tra cui il già vociferato “iPhone 17 Air”. Per ora, però, tutti gli occhi sono puntati su marzo 2025, quando sarà possibile scoprire se il nuovo SE sarà all’altezza delle aspettative.