iPhone SE 4, specifiche e data di lancio dello smartphone di Apple più economico

Mentre tanti prodotti arrivano proprio in queste settimane ad arricchire il mondo smartphone, soprattutto per quanto riguarda i top di gamma, si torna a parlare di iPhone SE 4, del quale è trapelata sul web la probabile scheda tecnica. Apple ha in programma per il 2025 il nuovo dispositivo della linea più economica, quello che rivoluzionerà l’intera famiglia SE.

Le prime indiscrezioni suggeriscono che entrerà in produzione a dicembre e che potrebbe essere disponibile per l’acquisto a partire da marzo prossimo. Nel frattempo chi si aspettava qualche nuovo rumor, è stato accontentato durante le ultime ore della giornata di ieri.

iPhone SE 4: un ottimo display ma anche ottime prestazioni

iPhone SE 4 sarà lo smartphone di Apple che consentirà un grande salto in avanti rispetto al modello SE 3, soprattutto per quanto riguarda il display. Stando alla scheda tecnica trapelata in rete, la nuova versione avrà un pannello OLED da 6,06 pollici, più grande rispetto ai 4,7 pollici del modello precedente. La frequenza di aggiornamento sarà praticamente identica ai modelli base della gamma 16 con 60Hz, mentre non mancheranno il sistema di riconoscimento Face ID e una fotocamera frontale da 12MP, tutto integrato nel “notch“. Questi aspetti rievocheranno quanto visto con iPhone 14, modello su cui dovrebbe basarsi SE 4.

Una delle novità più interessanti riguarda il processore: il nuovo telefono di Apple sarà equipaggiato con lo stesso chip A18 utilizzato nei nuovi iPhone 16, che verrà affiancato da 8GB di RAM e 128GB di memoria di archiviazione. Da qui deriva un altro aspetto importante: gli utenti potranno avere Apple Intelligence.

Per la fotocamera posteriore, si parla di un sensore da 48MP, un significativo miglioramento rispetto ai 12MP della versione precedente. La batteria avrà una capacità di 3.279mAh, garantendo dunque una durata più lunga. Ci potrebbe essere inoltre la ricarica MagSafe, una novità per la linea SE, oltre alla ricarica cablata a 20W già presente. Per quel che concerne il prezzo infine, si parla di un aumento che potrebbe portare il listino a partire da una cifra compresa tra i 499 e 549$.

iPhone SE 4: la scheda tecnica completa (o quasi)