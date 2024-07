iPhone SE 4, Apple vorrebbe usare i display OLED degli iPhone 13

Si dice che Apple annuncerà uno smartphone davvero interessante, quell’iPhone SE 4 che in molti attendono da tempo. La presentazione avverrà nel primo trimestre del prossimo anno o almeno questo dicono le fonti più accreditate. Apparentemente sarà un vero misto tra gli smartphone vecchi e nuovi di Apple, probabilmente il primo tra tutti a sfoggiare un potente display di tipo OLED.

Molto probabilmente gli utenti potranno contare su uno smartphone ben costruito in quanto il prossimo iPhone SE 4 dovrebbe beneficiare di componenti super collaudati di altri iPhone. Secondo alcune fonti, mentre il retro dell’iPhone SE 4 potrebbe essere basato sul prossimo iPhone 16, la parte anteriore sarà rappresentata dal display usato per l’iPhone 13.

iPhone SE 4: lo smartphone che stupirà gli utenti con il display dell’iPhone 13

Il modello SE 4 che hanno in preventivo in casa Apple, avrà ancora una volta una fotocamera singola sul retro, anche se tutti i sensori interni saranno allineati verticalmente. La parte anteriore, tuttavia, assomiglierà all’iPhone 13 e avrà il suo display OLED da 6,1 pollici.

Questo renderà l’iPhone SE 4 il più grande della linea “economica” di Apple e anche il primo con un display OLED. Per rendere questo nuovo smartphone ancora più economico ed accessibile, Apple incaricherà BOE di realizzare il 70% dei pannelli dell’iPhone SE 4. Proprio quest’azienda infatti è quella più economica a cui si riferisce il colosso di Cupertino. Non è chiaro al momento cosa possa rendere l’iPhone SE 4 così economico; probabilmente il suo display sarà realizzato su un metodo di produzione di vecchia generazione OLED magari con una luminosità di picco inferiore.

Non scegliendo LG tra i fornitori di display, a cui Apple si riferisce spesso, ci sarà dunque un grosso risparmio. Secondo quanto riportato dalle indiscrezioni di queste settimane, l’iPhone SE 4 dovrebbe costare non più di 499 $, probabilmente 549 € in Italia e in Europa. Seguiranno comunque nuovi aggiornamenti in merito.