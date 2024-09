iPhone SE 4: c'è un motivo per non comprare il prossimo smartphone Apple

Da ormai settimane si parla insistentemente della variante economica dell’iPhone, anzi della sua quarta serie. Si tratta della Special Edition, quella che verrà rilasciata con il nome iPhone SE 4. L’arrivo di questo dispositivo segnerà la fine di un capitolo importante per Apple, ovvero la fine dell’uso di display LCD sugli iPhone. Dal lancio del primo iPhone nel 2007 fino all’iPhone 8 e all’8 Plus nel 2017, Apple ha utilizzato la tecnologia LCD per i suoi modelli principali di iPhone.

In seguito è arrivata l’era OLED, più precisamente a partire dall’iPhone X. In seguito, tutti i successivi modelli di fascia alta hanno adottato pannelli di questo genere. Tuttavia, Apple ha continuato a utilizzare schermi LCD per i suoi modelli SE, quelli economici, i quali erano basati su design più vecchi. Ad esempio, l’iPhone SE 3, rilasciato a marzo 2022, era basato sull’iPhone 8 e quindi presentava un display LCD.

A parte un nuovo display OLED, si prevede che il prossimo iPhone SE 4 sarà basato sul design dell’iPhone 14, il che significa niente più tasto Home fisico. Ci saranno dunque Face ID e Notch in aggiunta. Si prevede che l’iPhone SE 4 supporti Apple Intelligence e che sarà probabilmente dotato dello stesso processore A18 che alimenterà l’iPhone 16 e l’iPhone 16 Plus, il tutto con 8 GB di RAM, necessari proprio per l’IA. Il “problema” però sta proprio nel nuovo display.

L’OLED dell’iPhone SE 4 sarà un PWM: cos’è e perché è un problema

Sicuramente le novità di cui si parla non sono un problema, a parte un possibile aumento di prezzo. Il vero problema starebbe nel passaggio a uno schermo OLED di tipo PWM, o Pulse-Width Modulation.

La modulazione di larghezza di impulso (PWM) è una tecnica utilizzata negli schermi dei telefoni cellulari per controllare i livelli di luminosità. È comunemente utilizzata sia nei display OLED che LCD, sebbene il suo impatto vada a variare tra le due tecnologie.

Il PWM accende e spegne i diodi a velocità diverse. Questo metodo viene utilizzato per illuminare gli schermi in modo efficiente e senza influire troppo sulla batteria. Questa soluzione è generalmente adottata per mantenere bassi i costi dei dispositivi. Frequenze PWM più veloci possono impedire che lo sfarfallio sia percepibile dall’occhio umano, mentre frequenze più lente potrebbero causare affaticamento degli occhi, mal di testa, convulsioni o fastidio agli occhi.

Sebbene il PWM sia comune nei display OLED, in questo caso offrirà un esperienza tarpata con l’iPhone SE 4.

Anche ad alte frequenze infatti alcuni utenti possono percepire uno sfarfallio, specialmente con impostazioni di luminosità inferiori. Questo sfarfallio generalmente non è visibile a occhio nudo, ma può comunque influenzare gli utenti. Non aspettatevi dunque lo stesso display degli iPhone di punta, perché non sarà tale.