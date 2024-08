iPhone SE 4: nuova immagine e rivelazioni importantissime

Da un po’ di tempo non si sente parlare del modello SE di iPhone, un prodotto che in realtà spesso ha dato anche a chi non voleva spendere troppi soldi la possibilità di accaparrarsi un melafonino di Apple. Secondo quanto riportato, potrebbe essere a breve la volta buona per poterne vedere un altro pronto ad irrompere sul mercato. Ormai non si parla d’altro in queste settimane: Apple starebbe lavorando in maniera molto attiva alla realizzazione di un nuovo iPhone SE 4.

Ovviamente, come è giusto che sia, in questo momento non si pensa altro che al lancio dei prossimi iPhone 16, previsto per il prossimo mese di settembre, ma un occhio è rivolto anche alle notizie che riguardano la cosiddetta Special Edition.

Apple prepara un 2025 con i fiocchi: in arrivo l’iPhone SE 4 ma non solo

Esattamente l’anno prossimo tutto dovrebbe diventare realtà: il modello SE potrebbe arrivare finalmente con la sua quarta edizione, anche se sono previste altre novità interessanti. Stando a quanto riportato, il modello Plus sarà soppiantato dall’iPhone Air, ma non finisce qui. Tutti e quattro i modelli della serie 17 avranno il display ProMotion con una frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz e molto altro.

Tornando all’iPhone “Special Edition”, secondo Mark Gurman di Bloomberg, sarà basato sulle sembianze dell’iPhone 14. In questo caso, arriverebbe con un display OLED da 6,1 pollici, un netto miglioramento rispetto alla versione LCD da 4,7 pollici vista sull’ultimo modello SE del 2022, basato sull’iPhone 8. Ciò significa dunque Dynamic Island, niente tasto home e tante novità.

Con grande probabilità inoltre questo nuovo smartphone che Apple ha in cantiere dovrebbe supportare 8 GB di RAM. Questo significa solo una cosa: anche il prossimo iPhone SE 4 sarà equipaggiato con la nuova feature IA, Apple Intelligence. Chiaramente al momento queste sono solo delle indiscrezioni, ma provenendo da questa fonte potrebbero trovare riscontro ben presto.