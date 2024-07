iPhone SE 4, nuove informazioni sul prezzo e sulle specifiche tecniche

Il periodo è quello di attesa per i nuovi iPhone 16 anche se si parla insistentemente di un modello che renderebbe di nuovo viva una particolare versione del celebre melafonino. Il pubblico sembra essere pronto ad accogliere un nuovo iPhone compatto. Poiché il modello 13 mini del 2021 e il 12 mini rilasciato nel 2020 non sono riusciti a fare breccia nel cuore del pubblico in tutto il mondo, si è reso necessario un nuovo intervento da parte di Apple, questa volta con un prodotto che sa di passato ma con uno sguardo al futuro.

Esatto: l’iPhone SE 3 rilasciato nel 2022 è innegabilmente destinato a un aggiornamento. Le possibilità di vedere quello smartphone di quarta generazione, da molti definito come “economico”, sono sempre più alte. Pare infatti sicuro che la prossima primavera vedrà arrivare il nuovo modello iPhone SE 4, dispositivo che farà proprio della compattezza il suo punto di forza.

iPhone SE 4: arriva il nuovo prodotto compatto di Apple, ecco quanto costerà

Durante le ultime ore si è parlato insistentemente del nuovo modello SE di quarta generazione e delle sue specifiche. Stanno a quanto riportato il prodotto avrà un display OLED LTPS da 6,06 pollici con frequenza di aggiornamento a 60 Hz, un processore Apple A18, memoria RAM LPDDR5 da 6 GB e 8 GB ed infine una fotocamera posteriore singola da 48 MP.

Rispetto al modello di terza generazione è chiaro l’aumento in termini di pollici e molti potrebbero faticare a definire l’iPhone SE 4 un compatto. Allo stesso tempo gli altri dispositivi della gamma, anche tenendo conto di quella attuale, risultano palesemente più grandi. Per quanto riguarda il prezzo, Apple potrebbe partire da 499 dollari. Qualcuno riferisce che potrebbe spingersi ad un massimo di 549 dollari, il tutto in base al taglio di memoria che si sceglierà. Queste al momento sono solo delle indiscrezioni, anche perché il momento risulta alquanto lontano: se ne parlerà nella primavera del 2025.