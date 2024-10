iPhone SE 4: spuntano sul web le cover che confermano i dettagli

Mentre la concentrazione è ancora sui nuovi iPhone 16 e sui loro risultati attuali, pare che Apple stia lavorando fortemente al suo prossimo progetto. Il nuovo iPhone SE 4 dovrebbe essere rilasciato all’inizio del prossimo anno. Prendendo spunto dal design dell’iPhone 14, l’iPhone SE 4 sarà il primo “Special Edition” a eliminare il Touch ID sostituendolo con Face ID e il notch. Avrà anche un display OLED da 6,1 pollici che sostituirà lo schermo LCD utilizzato sui primi tre modelli. Il telefono avrà 8 GB di RAM, il che significa che supporterà Apple Intelligence, la grande novità AI di Apple.

Sorprendentemente, le ultime indiscrezioni parlano di un telefono che probabilmente sarà alimentato dal processore A18 che gli utenti possono trovare anche all’interno di iPhone 16 e iPhone 16 Plus. Altre voci dicono che l’iPhone SE 4 sarà il primo iPhone a disporre del modem 5G di Apple e che la fotocamera posteriore potrebbe essere supportata da un sensore da 48 MP. Oggi però l’attenzione si concentra definitivamente su una nuova immagine trapelata sul web che mostrerebbe quella che dovrebbe essere a tutti gli effetti la cover del prossimo melafonino.

iPhone SE 4: arriva il nuovo prodotto economico di Apple, ecco cosa dicono le cover

Il leaker Sonny Dickson ha condiviso in questi giorni una foto su “X” che mostra entrambi i lati di una cover nera per iPhone SE 4; questa può essere senza dubbio usata per osservare alcuni aspetti che contraddistingueranno lo smartphone prossimamente. Innanzitutto, nonostante le voci contrarie, questa custodia non mostra il pulsante azione. D’altro canto c’è un ritaglio riservato all’interruttore per il “muto” al quale tutti erano abituati in precedenza.

Inoltre, la custodia trapelata per iPhone SE 4 non sembra includere il nuovissimo pulsante di controllo della fotocamera presente su iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max. Questa funzione consente agli utenti di modificare le impostazioni sull’app della fotocamera scorrendo e premendo il pulsante sul lato del telefono. Al momento dunque ci sono queste indicazioni che sono molto importanti, anche se durante le prossime settimane trapelerà di sicuro molto altro.