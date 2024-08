iPhone SE, Apple prepara un dispositivo finalmente diverso dagli altri

Molti utenti potrebbero essere interessati ad un nuovo smartphone economico da parte di Apple, chiaramente inteso semplicemente come meno costoso rispetto ai modelli attuali. Tutti sanno che in questo caso gli iPhone ottengono la denominazione “SE”, anche se è un po’ di tempo che manca un modello di questo genere. Finalmente Apple sembra essere in procinto di lanciare uno smartphone moderno, il tutto a partire dal prossimo anno, come riporta Mark Gurman di Bloomberg.

L’ultima versione dell’iPhone SE è stata lanciata precisamente nel 2022, il tutto con un design molto simile all’iPhone 8 del 2017. Quindi scommetterei che questo aggiornamento è stato atteso a lungo per la maggior parte delle persone.

iPhone SE: Appel prepara finalmente un modello da design moderno

Secondo quelle che sono le indiscrezioni che stanno girando da settimane, il prossimo iPhone SE dovrebbe essere molto diverso e anche più moderno. Secondo quanto riportato, il design sarà piuttosto affascinante e probabilmente ci sono persone che potrebbero essere molto interessate. Secondo quanto riportato all’interno di alcune notizie sul web, questo nuovo modello dovrebbe sfoggiare un’estetica molto simile a quella dell’iPhone 14.

Per quanto riguarda la presentazione ufficiale, dovrebbe arrivare il prossimo anno e, a quanto si dice, avrà anche un display OLED con una risoluzione più alta. Inoltre, sempre secondo le indiscrezioni, dovrebbe anche supportare Apple Intelligence.

Questo nuovo iPhone SE non è però l’unica cosa degna di nota che Apple si appresta a presentare ai suoi utenti nel 2025. Si sta parlando infatti infatti in maniera molto insistente di un prossimo smartphone molto sottile che dovrebbe chiamarsi iPhone Air, il quale sarebbe già in lavorazione.

Al momento queste sono delle indiscrezioni, ma a più riprese l’arrivo di questi due smartphone è stato confermato. Si attendono dunque ulteriori conferme che potrebbero arrivare già durante le prossime settimane con nuove indiscrezioni direttamente sul web.