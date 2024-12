IT Wallet è finalmente disponibile per tutti gli utenti italiani sull’app IO

Durante gli ultimi tempi sono state avviate diverse fasi di test che hanno garantito ad una porzione di utenti italiani l’utilizzo di IT Wallet. Questa nuova sezione del portafoglio digitale presente nell’app IO garantisce a chi la utilizza di poter portare con sé i documenti personali in formato digitale. Da oggi 4 dicembre è finalmente disponibile per tutti, con la fase di test che giunge dunque al termine. L’obiettivo ora è compiere un passo significativo verso la digitalizzazione dei documenti essenziali, non costringendo più gli utenti a portarli in tasca fisicamente.

IT Wallet diventa disponibile per tutti: ecco come funziona

IT Wallet si trova nella sezione “Portafoglio” dell’app IO. I documenti caricati mantengono la stessa validità legale delle versioni fisiche, offrendo agli utenti la possibilità di utilizzarli in situazioni specifiche. È necessario aggiornare l’app alla versione più recente per attivare questa funzionalità, disponibile sia per Android che per iOS.

I documenti supportati e i relativi utilizzi includono:

Patente di guida : valida per controlli da parte delle forze dell’ordine esclusivamente sul territorio italiano;

: valida per controlli da parte delle forze dell’ordine esclusivamente sul territorio italiano; Tessera sanitaria : consente di accedere ai servizi del Sistema Sanitario Nazionale (SSN);

: consente di accedere ai servizi del Sistema Sanitario Nazionale (SSN); Carta europea della disabilità: garantisce gli stessi diritti della versione cartacea.

Attualmente, la carta d’identità non è supportata, ma è probabile che venga integrata in futuro, esattamente come è accaduto con la disponibilità del servizio che infatti è stato introdotto in modo graduale:

Dal 23 ottobre è stato testato su 50.000 utenti;

Dal 6 novembre è stato esteso a 250.000 persone;

Dal 20 novembre ha raggiunto un milione di utenti.

L’app IO richiede un’autenticazione tramite SPID o CIE per garantire la protezione dei dati personali. Inoltre, il servizio non prevede alcun costo per gli utenti. Siamo qui di fronte ad una delle più grandi innovazioni nazionali degli ultimi tempi, soprattutto considerando l’ambito digitale. Ora il primo passo verso la digitalizzazione è stato compiuto, bisogna attendere solo l’arrivo della carta d’identità in IT Wallet.