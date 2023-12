Jabra Elite 10, gli auricolari con ANC sono in sconto su Amazon (-17%)

Avete mai provato gli auricolari Jabra Elite 10? Oggi sono tra i migliori in circolazione, grazie alle loro caratteristiche tra cui la cancellazione attiva del rumore di tipo Advanced.

Amazon consente a tutti di acquistarli con uno sconto del 17% e per un prezzo totale di soli 199,99 € con due anni di garanzia.

Jabra è una garanzia, ecco di cosa sono capaci le Elite 10

Questi auricolari sono stati creati per fornire il massimo comfort, con una rivoluzionaria tecnologia di Jabra, ovvero la ComfortFit. Questa infatti è in grado di alleviare la pressione all’orecchio offrendo una comodità che consentirà di indossarle per tutto il giorno senza interruzioni.

L’audio, per quanto riguarda il discorso tecnico, risulta davvero eccellente. Ad influire e ovviamente la cancellazione attiva ibrida del rumore, di tipo adattivo. Jabra ha lavorato tanto sotto questa aspetto assicurando ai suoi utenti un filtraggio dei rumori di fondo.

Ovviamente non manca la modalità trasparente detta in questo caso HearThrough, che consente di ascoltare tutto quello che accade intorno pur indossando le cuffie. Per quanto riguarda poi le chiamate, saranno chiare al massimo grazie alla presenza di ben 6 microfoni. Le prestazioni dunque sono ottime, con il suono che è potente grazie all’altoparlante da 10 mm dotato peraltro di audio spaziale Dolby.

Per quanto concerne l’autonomia, siamo di fronte ad un altro punto di forza: le Jabra Elite 10 garantiscono fino a 6 ore, con 27 ore complessive utilizzando la custodia di ricarica. Gli auricolari potranno essere accoppiati ad ogni tipologia di smartphone con la connessione rapida, complice anche il Bluetooth.

Oggi questi Jabra Elite 10 sono sicuramente tra i migliori auricolari in commercio e lo dimostra anche il prezzo leggermente più alto del solito. I costi però su Amazon scendono, oggi con il 17% in meno. Il prezzo finale sarà quindi di 199,99 € con due anni di garanzia.

