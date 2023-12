JBL Charge 5 con Wi-Fi e Bluetooth: risparmia SUBITO su Amazon

Una delle eccellenze in campo di dispositivi audio è certamente JBL. Il noto brand statunitense vanta un listino di prodotti molto ricco e a spiccare più degli altri è il Charge 5, lo speaker Bluetooth impermeabile e con 20 ore di autonomia, tra le altre cose. Oggi lo puoi acquistare su Amazon a 199,99€ su Amazon, grazie allo sconto immediato del 20%.

Con il JBL Charge 5 porti la tua musica preferita ovunque: la cassa Bluetooth con Wi-Fi è in sconto su Amazon

Il JBL Charge 5 Wi-Fi ha un design robusto: la cassa è realizzata in materiale gommato che la rende resistente agli urti e agli schizzi. Lo speaker Bluetooth offre un suono potente, ricco e avvolgente, con bassi profondi. È dotato di due driver woofer da 20 watt e un driver tweeter da 2 watt.

L’altoparlante offre una varietà di opzioni di connessione. Puoi collegarlo al tuo dispositivo tramite Bluetooth o Wi-Fi. In questo modo è possibile riprodurre musica in streaming da servizi come Spotify, Amazon Music e Apple Music.

Con la sua autonomia di 20 ore con un solo ciclo di ricarica, lo speaker vanta anche un power bank integrato. Da segnalare c’è anche la modalità PartyBoost: puoi collegare più altoparlanti JBL compatibili con PartyBoost per creare un’esperienza audio ancora più coinvolgente.

In sintesi, il JBL Charge 5 è un ottimo altoparlante portatile per chi cerca un suono potente ma ben bilanciato. È resistente all’acqua e alla polvere, ha una batteria che dura a lungo e offre una varietà di funzionalità utili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.