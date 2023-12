JBL PartyBox 110, lo speaker enorme con LED al 25% di sconto

Gli speaker portatili wireless spesso hanno dimensioni molto piccole e risultano estremamente soddisfacenti, soprattutto quando appartengono a brand famosi. Tra i migliori in assoluto c’è senza ombra di dubbio anche il nome di JBL, azienda che da anni domina nel mondo audio.

Oggi in sconto su Amazon compare una delle sue massime espressioni, ovvero un prodotto della gamma PartyBox. Il JBL PartyBox 110 è uno dei classici altoparlanti che bisogna avere se si ama fare festa. Può essere trasportato ovunque nonostante le sue dimensioni generose e consente di avere anche dei giochi di luce straordinari. È adatto quindi sia per le feste che per una serata tra amici.

Oggi su Amazon il prezzo scende del 25% e abbandona la cifra di 399,99 € di listino. Chi è interessato, potrà pagare il prodotto solo 301 € sfruttando due anni di garanzia e la spedizione rapida entro domani direttamente a casa.

Fai festa con il JBL PartyBox 110, le specifiche tecniche

Le dimensioni sono generose, ma questo non pregiudica il trasporto. Il PartyBox 110 di JBL garantisce una potenza inaudita, con effetti di luce LED straordinari ed è anche impermeabile.

I comandi sulla parte alta consentiranno di impostare l’equalizzazione e di dare vita ad un vero party in ogni luogo. In termini tecnici, la potenza arriva fino a 160 W mentre l’autonomia fino a 12 ore.

Con queste caratteristiche, uno speaker non può che essere performante. Stiamo parlando di uno dei più interessanti in assoluto nel panorama degli altoparlanti e ovviamente non poteva che appartenere a JBL. Il PartyBox 110 è oggi disponibile su Amazon con un ottimo sconto che equivale al 25% in meno. Gli utenti potranno quindi pagarlo solo 301 € con due anni di garanzia inclusi.

