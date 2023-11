JBL PartyBox 310, SUPER prezzo l'ultimo giorno di Black Friday

Chi vuole lo speaker più famoso di Amazon, ovvero il JBL PartyBox 310, deve affrettarsi: il Black Friday sta finendo e alle 23:59 i prezzi aumenteranno. Ecco un prodotto straordinario che costa meno e che offre grande qualità.

Il prezzo oggi è di soli 419,99 € con il 6% di sconto con due anni di garanzia inclusi e con spedizione rapida.

Il PartyBox di JBL che tutti vogliono, le specifiche

Dare luogo ad una vera e propria festa con la musica che si illumina, è una questione che può riguardare solo un marchio in particolare, ovvero JBL. L’azienda negli ultimi anni è stata in grado di creare un vero ecosistema di prodotti che hanno dimostrato tutto il loro valore e tutto il loro essere più convenienti rispetto agli altri di pari livello.

Questo super speaker dalle grandi dimensioni, grazie alla tecnologia Bluetooth riesce a diffondere un audio di altissima qualità. Inoltre è impermeabile e con i suoi giochi di luce può dare vita ad una vera e propria festa. Sul retro ecco un manico telescopico per trasportarlo come fosse una qualsiasi valigia trolley: basterà collegare lo speaker ad una presa di corrente per far cominciare tutto. Potete controllare anche gli effetti sonori, utilizzare la funzionalità karaoke e modificare lo spettacolo delle luci riprodotte.

Se avrete due altoparlanti compatibili, potrete collegarli tra loro tramite la connessione Bluetooth TWS.

In conclusione, gli utenti potranno avere un prodotto unico nel suo genere, in grado di sviluppare una grande potenza e di far fare bella figura. JBL ha creato questo PartyBox 310 con questo proposito: battere la concorrenza e dare modo di avere una festa ovunque ci sia lo speaker.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.